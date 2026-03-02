Ovo se rijetko događa u 'Večeri za 5'! Zagorska ekipa kliknula je na prvu: 'Da nas nema, trebalo bi nas izmisliti'

Kada se u srcu Zagorja okupi petero neznanaca za stolom popularnog kulinarskog showa 'Večera za 5', očekivanja su obično usmjerena na tanjure. No, ovotjedna ekipa iz okolice Krapine, Stubičkih Toplica i Gornjeg Jesenja brzo je pokazala da je kuhanje tek sporedna stvar. Glavni sastojci njihove večere bili su smijeh do suza, jezične barijere usred iste regije i galerija toliko živopisnih likova.
Večera je započela u tonu koji će obilježiti cijeli tjedan. Umjesto mirne atmosfere zagorskih brega, stolom je odjekivala pjesma, a smijeh je bio toliko zarazan da su neki gosti priznali kako ih je "zabolio stomak". Pokazalo se da su se okupili ljudi čija energija i otvorenost nadilaze svaku tremu i natjecateljski duh. Večer se pretvorila u spontanu proslavu prijateljstva, uz obećanje karaoke večeri koja, kako se čini, nije ni potrebna jer se pjesma ionako stalno provlači.
"Da nas Zagoraca nema, trebalo bi nas izmisliti", čulo se tijekom večere.
Gosti su, pjevajući "Zagorci smo ljudi pravi", pokazali da je najvažniji recept onaj za dobru zabavu, a čini se da ga oni znaju napamet. Ako je suditi po prvom danu, gledatelje emisije 'Večera za 5' čeka tjedan koji će se pamtiti ne po jelima, već po ljudima koji su dokazali da je Zagorje doista mjesto gdje se fešta do zore.
