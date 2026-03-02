Ovo se rijetko događa u 'Večeri za 5'! Zagorska ekipa kliknula je na prvu: 'Da nas nema, trebalo bi nas izmisliti'

Kada se u srcu Zagorja okupi petero neznanaca za stolom popularnog kulinarskog showa 'Večera za 5', očekivanja su obično usmjerena na tanjure. No, ovotjedna ekipa iz okolice Krapine, Stubičkih Toplica i Gornjeg Jesenja brzo je pokazala da je kuhanje tek sporedna stvar. Glavni sastojci njihove večere bili su smijeh do suza, jezične barijere usred iste regije i galerija toliko živopisnih likova.

Večera je započela u tonu koji će obilježiti cijeli tjedan. Umjesto mirne atmosfere zagorskih brega, stolom je odjekivala pjesma, a smijeh je bio toliko zarazan da su neki gosti priznali kako ih je "zabolio stomak". Pokazalo se da su se okupili ljudi čija energija i otvorenost nadilaze svaku tremu i natjecateljski duh. Večer se pretvorila u spontanu proslavu prijateljstva, uz obećanje karaoke večeri koja, kako se čini, nije ni potrebna jer se pjesma ionako stalno provlači.