Jaffa torta
Sastojci:
Podloga
Jedan veći paket jaffa keksa
Žuta krema
3 pudinga od vanilije
1l fante
6 žlica šećera
Bijela krema
0,5l mlijeka
6 žlica oštrog brašna,
7 žlica šećera,
2 vanilije šećera
15dkg margarina
Glazura
10 dkg čokolada za kuhanje
10 dkg margarina za preljev
Priprema:
U okrugli kalup posložiti jaffa kekse. Preporučujem prvo složiti bijelu kremu koja se treba ohladiti. Na kekse ide žuta krema koja je vruća kako bi spojila kekse i omekšala. Staviti u hladnjak i onda završiti bijelu kremu u koju stavljamo margarin i miksati dok se ne ujednači i dobije glatka krema. Na žutu kremu stavljamo bijelu i glazuru od čokolade. To bi bilo to...u slast!
Cheesecake Habibi
Sastojci:
Biskvit
6 jaja
100 ml ulja
3–4 žlice vruće vode
6 žlica šećera
6 žlica brašna
2 žličice praška za pecivo
1 vanilin šećer
Priprema:
Mikserom umutite jaja, šećer i vanilin šećer. Dodajte ulje i vruću vodu te nastavite miješati. Na kraju umiješajte brašno i prašak za pecivo. Pecite na 180 C od 15 do 20 minuta, ovisno o pećnici.
Krema od malina
450 g malina
200 g šećera
Oko 150 ml vode, po potrebi
2 pudinga od vanilije
Priprema:
Maline i šećer stavite u posudu i zagrijavajte do vrenja. Prašak za puding pomiješajte s vodom, dodajte malinama i kuhajte uz miješanje dok se krema ne zgusne.
Krema od pistacija i sira
500 g svježeg ili krem sira
250 ml vrhnja za šlag
Šećer po želji
100 g paste od pistacija
Priprema:
Sir umutite sa šećerom, a zatim dodajte pastu od pistacija. U drugoj posudi čvrsto umutite vrhnje za šlag pa ga lagano kuhačom umiješajte u smjesu od sira.
Glazura od pistacija
200 g bijele čokolade
50 g paste od pistacija
150 ml vrhnja za šlag
Priprema:
Vrhnje za šlag lagano zagrijte, pazeći da ne zavrije. Dodajte bijelu čokoladu i pastu od pistacija te miješajte dok se čokolada ne otopi i smjesa ne postane glatka.
Slaganje kolača
Kolač slažite sljedećim redoslijedom:
1. Biskvit
2. Krema od pistacija i sira
3. Krema od malina
4. Glazura od bijele čokolade i pistacija
Glazuru ravnomjerno prelijte preko kolača.
Torta Okusi s juga
Biskvit s rogačem:
200 g čokolade za kuhanje
200 g maslaca
8 jaja
150 g šećera
150 g mljevenog rogača
naribana korica 1 naranče
sok od naranče
Premaz:
4 žlice marmelade od višanja
2 žlice ruma
Čokoladna glazura:
100 g čokolade za kuhanje
100 ml slatkog vrhnja
Priprema:
Čokoladu i maslac otopite na laganoj vatri pa ostavite sastrane da se malo ohladi. Jaja izmiksajte sa šećerom tako da dobijete gustu, svjetlu smjesu pa umiješajte otopljenu čokoladu i maslac. Dodajte sok i koricu naranče, a zatim rogač. Rogač prosijte, a eventualne grudice "razbijte" prstima. Kuhačom sve izmiješajte tako da dobijete glatku smjesu bez grudica.
Smjesu izlijte u kalup za torte (26 cm) kojem ste dno prekrili masnim papirom. Tortu pecite otprilike 25 minuta na temperaturi od 170C. Marmeladu od višanja pomiješajte s rumom, zagrijte na laganoj vatri i premažite njome ohlađenu tortu. Čokoladu i slatko vrhnje otopite na laganoj vatri pa premažite tortu čokoladnom glazurom. Ukrasite po želji pa poslužite samostalno ili uz malo tučenog, slatkog vrhnja.
Pohani sladoled Ledena čarolija
Sastojci:
Sladoled od vanilije
Oblatne
Jaja
Brašno
Mlijeko
Višnje
Crno vino
Bourbon vanilija
Priprema:
Sladoled od vanilije oblikujemo u kuglice te ga nakratko dodatno zamrznemo. Napravimo gustu smjesu od jaja, brašna, mlijeka, bourbon vanilije i šećera. Izdrobimo oblatne. Kuglice sladoleda umočimo u smjesu, zatim u mrvice oblatni te odmah vratimo u zamrzivač. Višnje kuhamo s crnim vinom, bourbon vanilijom, vanilijom i šećerom. Kad provri, zgusnemo gustinom kako bismo dobili gust umak. Sladoled pržimo nekoliko sekundi u dubokom, jako zagrijanom ulju sa svake strane. Serviramo uz umak od višanja i šlag.
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