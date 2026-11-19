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Jaffa torta

Sastojci:

Podloga

Jedan veći paket jaffa keksa

Žuta krema

3 pudinga od vanilije 1l fante 6 žlica šećera

icon-expand icon-close icon-close Željkica, Večera za 5 FOTO: RTL

Bijela krema

0,5l mlijeka 6 žlica oštrog brašna, 7 žlica šećera, 2 vanilije šećera 15dkg margarina

Glazura

10 dkg čokolada za kuhanje 10 dkg margarina za preljev

icon-expand Desert Djeca vole slatko FOTO: RTL

Priprema:

U okrugli kalup posložiti jaffa kekse. Preporučujem prvo složiti bijelu kremu koja se treba ohladiti. Na kekse ide žuta krema koja je vruća kako bi spojila kekse i omekšala. Staviti u hladnjak i onda završiti bijelu kremu u koju stavljamo margarin i miksati dok se ne ujednači i dobije glatka krema. Na žutu kremu stavljamo bijelu i glazuru od čokolade. To bi bilo to...u slast!

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Cheesecake Habibi

Sastojci:

Biskvit

6 jaja 100 ml ulja 3–4 žlice vruće vode 6 žlica šećera 6 žlica brašna 2 žličice praška za pecivo 1 vanilin šećer

Priprema:

Mikserom umutite jaja, šećer i vanilin šećer. Dodajte ulje i vruću vodu te nastavite miješati. Na kraju umiješajte brašno i prašak za pecivo. Pecite na 180 C od 15 do 20 minuta, ovisno o pećnici.

Krema od malina

450 g malina 200 g šećera Oko 150 ml vode, po potrebi 2 pudinga od vanilije

icon-expand Maja, Večera za 5 FOTO: RTL

Priprema:

Maline i šećer stavite u posudu i zagrijavajte do vrenja. Prašak za puding pomiješajte s vodom, dodajte malinama i kuhajte uz miješanje dok se krema ne zgusne.

Krema od pistacija i sira

500 g svježeg ili krem sira 250 ml vrhnja za šlag Šećer po želji 100 g paste od pistacija

Priprema:

Sir umutite sa šećerom, a zatim dodajte pastu od pistacija. U drugoj posudi čvrsto umutite vrhnje za šlag pa ga lagano kuhačom umiješajte u smjesu od sira.

Glazura od pistacija

200 g bijele čokolade 50 g paste od pistacija 150 ml vrhnja za šlag

Priprema:

Vrhnje za šlag lagano zagrijte, pazeći da ne zavrije. Dodajte bijelu čokoladu i pastu od pistacija te miješajte dok se čokolada ne otopi i smjesa ne postane glatka.

icon-expand Maja, Večera za 5 FOTO: RTL

Slaganje kolača

Kolač slažite sljedećim redoslijedom:

1. Biskvit 2. Krema od pistacija i sira 3. Krema od malina 4. Glazura od bijele čokolade i pistacija Glazuru ravnomjerno prelijte preko kolača.

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Torta Okusi s juga

Biskvit s rogačem:

200 g čokolade za kuhanje 200 g maslaca 8 jaja 150 g šećera 150 g mljevenog rogača naribana korica 1 naranče sok od naranče

Premaz:

4 žlice marmelade od višanja 2 žlice ruma

Čokoladna glazura:

100 g čokolade za kuhanje 100 ml slatkog vrhnja

icon-expand Karmelija, Večera za 5 FOTO: RTL

Priprema:

Čokoladu i maslac otopite na laganoj vatri pa ostavite sastrane da se malo ohladi. Jaja izmiksajte sa šećerom tako da dobijete gustu, svjetlu smjesu pa umiješajte otopljenu čokoladu i maslac. Dodajte sok i koricu naranče, a zatim rogač. Rogač prosijte, a eventualne grudice "razbijte" prstima. Kuhačom sve izmiješajte tako da dobijete glatku smjesu bez grudica. Smjesu izlijte u kalup za torte (26 cm) kojem ste dno prekrili masnim papirom. Tortu pecite otprilike 25 minuta na temperaturi od 170C. Marmeladu od višanja pomiješajte s rumom, zagrijte na laganoj vatri i premažite njome ohlađenu tortu. Čokoladu i slatko vrhnje otopite na laganoj vatri pa premažite tortu čokoladnom glazurom. Ukrasite po želji pa poslužite samostalno ili uz malo tučenog, slatkog vrhnja.

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Pohani sladoled Ledena čarolija

Sastojci:

Sladoled od vanilije

Oblatne Jaja Brašno Mlijeko Višnje Crno vino Bourbon vanilija

icon-expand Pohani sladoled, Večera za 5 FOTO: RTL

Priprema: