Ovotjedni kandidati se složili: 'Imamo fantastični tjedan hrane, nikad zaboravljeni'

Treća ovotjedna domaćica 'Večere za 5' je trgovkinja Nikolina Vuica, a za glavno jelo je poslužila piletinu s domaćim njokima, pancetom i domaćim kruhom naziva 'Motano smotano'. Domaćica je otkrila kako je ponosna što na svojoj večeri može prezentirati svoja domaća jela, a isto se svidjelo i Slobodanki Nini. ''To što je sve bilo domaće i autohtono za naš kraj mi govori koliko se ona potrudila oko svoje večere. Time je u mojim očima veća'', rekla je Slobodanka Nina.

Ljubo je odmah primijetio kako je na Nikolininoj večeri bila jako ugodna atmosfera, a i za glavno jelo, kao i za predjelo, je komentirao kako takvo nešto nikada nije vidio. ''Ljubo je za sve komentirao kako mu je čudno i novo. Možda i je s obzirom na to da je on malo stariji pa ima ta starinska jela te nije vidio ovo do sada. ''Meso ti je domaće, ukusno nešto...'', komentirao je Ljubo i pohvalio kako je fantastično skuhala. ''Piletina meka, fina'', dodao je Zoran.

''Imamo fantastični tjedan hrane, nikad zaboravljeni'', zaključili su kandidati. ''Piletina je bila dobra i meka, samo je panceta bila previše žestoka'', komentirao je Zoran, a Slobodanka je priznala kako ona voli jaču hranu pa joj je panceta odgovarala. ''U kombinaciji s tim njokama s blagim umakom su mi se jako dobro nadopunili okusi tako da je meni bilo odlično, osim što mi je količinski bilo puno'', rekla je Slobodanka Nina.