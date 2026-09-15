'Pa je li ovo moguće': Pogledajte kako je simpatični Antun iz 'Večere za 5' reagirao na peh

Nije svaka večera bez izazova, a to je na svojoj koži osjetio i Antun. Pomorac je za 'Večeru za 5' pripremao desert koji mu je posebno drag, ali jedan nespretni trenutak u kuhinji nakratko mu je pomrsio planove

icon-close

Za kraj svoje večere Antun je odlučio pripremiti desert koji za njega ima posebnu priču. Riječ je o slastici koju je kušao tijekom boravka u Italiji, a kasnije ju je počeo pripremati i za svoju obitelj i prijatelje. Kako je svima oduševila nepca, odlučio ju je poslužiti i svojim gostima u 'Večeri za 5'. Desert je nazvao "Dubai", a glavna zvijezda u njemu su – pistacije.

icon-expand icon-close icon-close Antun, Večera za 5 FOTO: RTL

No, prije nego što je krenulo slaganje omiljene slastice, Antuna je u kuhinji dočekao mali problem. Dok je iz hladnjaka vadio jaja, jedno mu je nespretno ispalo. "Pa je li ovo moguće..." reagirao je Antun, a zatim ipak ostao smiren: "A dobro, očistit će se."

icon-expand Antun, Večera za 5 FOTO: RTL