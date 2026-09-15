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Večera za 5

'Pa je li ovo moguće': Pogledajte kako je simpatični Antun iz 'Večere za 5' reagirao na peh

Nije svaka večera bez izazova, a to je na svojoj koži osjetio i Antun. Pomorac je za 'Večeru za 5' pripremao desert koji mu je posebno drag, ali jedan nespretni trenutak u kuhinji nakratko mu je pomrsio planove

RTL.hr
15.09.2026 18:30

Za kraj svoje večere Antun je odlučio pripremiti desert koji za njega ima posebnu priču. Riječ je o slastici koju je kušao tijekom boravka u Italiji, a kasnije ju je počeo pripremati i za svoju obitelj i prijatelje.

Kako je svima oduševila nepca, odlučio ju je poslužiti i svojim gostima u 'Večeri za 5'. Desert je nazvao "Dubai", a glavna zvijezda u njemu su – pistacije.

Antun, Večera za 5
Antun, Večera za 5 FOTO: RTL

No, prije nego što je krenulo slaganje omiljene slastice, Antuna je u kuhinji dočekao mali problem. Dok je iz hladnjaka vadio jaja, jedno mu je nespretno ispalo.

"Pa je li ovo moguće..." reagirao je Antun, a zatim ipak ostao smiren: "A dobro, očistit će se."

Antun, Večera za 5
Antun, Večera za 5 FOTO: RTL

Unatoč neplaniranom početku, Antun nije dopustio da ga mali peh izbaci iz ritma, a njegov desert s posebnom pričom uskoro je bio spreman za kušanje.

Hoće li dubrovački kandidati uspjeti impresionirati jedni druge svojim jelima, tko će biti najuspješniji domaćin, čije će ocjene biti najstrože te tko će na kraju tjedna osvojiti 1000 eura, gledatelji mogu pratiti u novim epizodama 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u i odmah na Voyo.

antun večera za 5
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