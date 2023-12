Panna cotta na Deanov način se kandidatima svidjela, no Goranka smatra: 'Bilo je previše želatine'

Za desert je domaćin poslužio panna cottu naziva 'Osvježavajući svršetak u petak', a Dean je gostima predstavio jelo. ''Ovo je panna cotta na moj način, nadam se da će vam biti osvježavajuće nakon teškog glavnog jela. Tako da nisam htio napraviti ništa teško i preslatko'', objasnio je Dean. Svima se izgled deserta a svidio, no Ankica mu je odmah rekla da se domaćin ne naljuti ako pojede samo pola. Ankica u svakom slučaju podiže atmosferu. ''To je zato jer ne mislim – samo lupnem i ostanem živa'', komentirala je Ankica. ''Ankica i Dean su podizači atmosfere, pogotovo ona'', rekao je Davor.

Domaćin je pitao Goranku za mišljenje za desert, s obzirom da je ona stručna u slasticama. ''Dobro je, ima malo previše želatine, no može proći'', komentirala je Goranka, a Vlatki je okus deserta bio fantastičan. ''Fino ohlađeno, nije bilo ni prekiselo i preslatko'', rekla je Goranka. Domaćin se našalio kako se može ženiti, a upitao je i Ankicu bi li se ona udavala. ''Ne bih, ako bi to će biti na dvorištu negdje na selu. No, neću nikog zato se ne udajem'', komentirala je Ankica.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!