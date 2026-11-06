Pegi iz 'Večere za 5' otkrila svoju veliku strast: 'Motori su mi mrak, osjećam slobodu'

Pegi iz Viškova, kandidatkinja 'Večere za 5', posljednje dvije godine bavi se uređenjem interijera, poslom koji opisuje kao vrlo izazovan. No kada ne radi, posebno mjesto u njezinu slobodnom vremenu zauzimaju motori.
"Meni su motori mrak. Osjećam slobodu kad sam na motoru", otkrila je Pegi.
Ipak, za upravljačem nije ona, nego njezin suprug, dok Pegi tijekom zajedničkih vožnji najradije fotografira prizore oko sebe. Upravo je ona zaslužna što je suprug uopće položio vozački ispit za motocikl.
"Muža sam ja nagovorila. On je inače profi vozač jer vozi kamione i onda sam mu rekla da mu samo fali u vozačkoj da položi motor", ispričala je.
Suprug ju je poslušao, položio za motocikl, a zajedničke vožnje ubrzo su postale jedan od njihovih omiljenih načina provođenja slobodnog vremena.
"Mi smo vam postali pravi bajkeri", zadovoljno je zaključila Pegi.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.