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Večera za 5

Pegi iz 'Večere za 5' otkrila svoju veliku strast: 'Motori su mi mrak, osjećam slobodu'

Pegi iz 'Večere za 5' osim uređenja interijera ima još jednu veliku ljubav – motore. Otkrila je da je upravo ona supruga nagovorila da položi za motocikl, a danas zajedno uživaju u vožnjama i, kako kaže, postali su pravi bajkeri

RTL.hr
06.11.2026 18:00

Pegi iz Viškova, kandidatkinja 'Večere za 5', posljednje dvije godine bavi se uređenjem interijera, poslom koji opisuje kao vrlo izazovan. No kada ne radi, posebno mjesto u njezinu slobodnom vremenu zauzimaju motori.

"Meni su motori mrak. Osjećam slobodu kad sam na motoru", otkrila je Pegi.

Ipak, za upravljačem nije ona, nego njezin suprug, dok Pegi tijekom zajedničkih vožnji najradije fotografira prizore oko sebe. Upravo je ona zaslužna što je suprug uopće položio vozački ispit za motocikl. 

Pegi, Večera za 5
Pegi, Večera za 5 FOTO: RTL

"Muža sam ja nagovorila. On je inače profi vozač jer vozi kamione i onda sam mu rekla da mu samo fali u vozačkoj da položi motor", ispričala je.

Suprug ju je poslušao, položio za motocikl, a zajedničke vožnje ubrzo su postale jedan od njihovih omiljenih načina provođenja slobodnog vremena.

"Mi smo vam postali pravi bajkeri", zadovoljno je zaključila Pegi.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 pegi
Večera za 5

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