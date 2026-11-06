Pegi iz 'Večere za 5' otkrila svoju veliku strast: 'Motori su mi mrak, osjećam slobodu'

Pegi iz Viškova, kandidatkinja 'Večere za 5', posljednje dvije godine bavi se uređenjem interijera, poslom koji opisuje kao vrlo izazovan. No kada ne radi, posebno mjesto u njezinu slobodnom vremenu zauzimaju motori.

"Meni su motori mrak. Osjećam slobodu kad sam na motoru", otkrila je Pegi.

Ipak, za upravljačem nije ona, nego njezin suprug, dok Pegi tijekom zajedničkih vožnji najradije fotografira prizore oko sebe. Upravo je ona zaslužna što je suprug uopće položio vozački ispit za motocikl.