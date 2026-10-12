Pet žena, limena glazba i odlična zabava! Ljubica iz 'Večere za 5' priredila spektakl: 'To je bio vrhunac'

U novom tjednu popularne RTL-ove emisije 'Večera za 5' kuha se u Međimurju, a ovoga puta za stolom se našlo pet kandidatkinja. Iako među njima nema nijednog muškarca, čini se da im muško društvo nimalo ne nedostaje za dobru zabavu! To su pokazale već na prvoj večeri, kada je 65-godišnja umirovljenica Ljubica Petrović odlučila svoje gošće iznenaditi posebnim glazbenim programom.

Naime, Ljubica je na svoju večeru dovela limenu glazbu, koja je odmah podignula raspoloženje među okupljenim kandidatkinjama. Čim su glazbenici zasvirali, gošće nisu mogle ostati sjediti. Sve su ustale od stola i zaplesale, pokazavši da za dobro raspoloženje nije potrebno puno.

Posebno je oduševljena bila još jedna umirovljenica, 65-godišnja Marija Benjak, koja je priznala da joj ne treba mnogo nagovaranja za ples. "Ja se odmah dižem. Čim muzika zasvira, ja sam tu", poručila je dobro raspoložena Marija.