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Večera za 5

Pet žena, limena glazba i odlična zabava! Ljubica iz 'Večere za 5' priredila spektakl: 'To je bio vrhunac'

U novom tjednu 'Večere za 5' kuha se u Međimurju, a za stolom se okupilo pet žena koje su već prve večeri pokazale da im za dobru zabavu ne nedostaje baš ništa! Prva domaćica svoje je gošće odlučila iznenaditi limenom glazbom, a veseli zvuci brzo su ih podigli

RTL.hr
12.10.2026 19:00

U novom tjednu popularne RTL-ove emisije 'Večera za 5' kuha se u Međimurju, a ovoga puta za stolom se našlo pet kandidatkinja. Iako među njima nema nijednog muškarca, čini se da im muško društvo nimalo ne nedostaje za dobru zabavu! To su pokazale već na prvoj večeri, kada je 65-godišnja umirovljenica Ljubica Petrović odlučila svoje gošće iznenaditi posebnim glazbenim programom.

Ljubica, Večera za 5
Ljubica, Večera za 5 FOTO: RTL

Naime, Ljubica je na svoju večeru dovela limenu glazbu, koja je odmah podignula raspoloženje među okupljenim kandidatkinjama. Čim su glazbenici zasvirali, gošće nisu mogle ostati sjediti. Sve su ustale od stola i zaplesale, pokazavši da za dobro raspoloženje nije potrebno puno. 

Posebno je oduševljena bila još jedna umirovljenica, 65-godišnja Marija Benjak, koja je priznala da joj ne treba mnogo nagovaranja za ples. "Ja se odmah dižem. Čim muzika zasvira, ja sam tu", poručila je dobro raspoložena Marija.

Ljubica, Večera za 5
Ljubica, Večera za 5 FOTO: RTL

Ljubičino iznenađenje pokazalo se kao pun pogodak, a kandidatkinje su uživale u veseloj atmosferi i zajedničkom plesu. "S muzikom se ne može pogriješiti, tako da je to bio vrhunac večeri", zaključila je Marija.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 ljubica
Večera za 5

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