Petra iznenadila protukandidate: 'Mislio sam da će biti više ukočena'

Mariji se desert svidio jer nije bio previše sladak. ''Bio mi je fini'', komentirala je Marija. ''Okus je bio slatkasto- kiseli i nije bio previše sladak. Bio je taman'', rekao je Josip. Lana je objasnila da je obično šumsko voće kiselkasto, no s obzirom na to da je karamelizirano je trebalo biti još slađe. ''Malo šećera je nedostajalo da upotpuni cijelu prezentaciju'', rekla je Lana.

Domaćica je rekla gostima kako joj se čini da nisu najboljeg raspoloženja. ''Blizu je šuma pa nas je strah'', našalila se Marija, a domaćica je rekla kako se ne moraju bojati pored nje. ''Ti si imala malu tremu u početku'', rekao je Josip, a Petri je zasmetalo što joj baš on to govori. ''S obzirom na to kakav je on bio na svojoj večeri ja sam potpuno opuštena. On je bio kamen'', rekla je Petra i zamolila Mariju da joj zapjeva pa su svi zajedno zapjevali.

''Petra me kao domaćica jako iznenadila. Mislio sam da će biti više ukočena, a bila je vrlo opuštena'', komentirao je Davor, a Lana se s njime složila. ''Nije bila opuštena samo na aperitivu i predjelu, dalje kako je večer išla se opustila kao i svaku s nama'', zaključila je Lana.

