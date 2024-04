Petra nije sigurna smije li biti kritična prema domaćinu: 'Svaka kritika je dobrodošla zato sam se i prijavio'

Treći ovotjedni domaćin 'Večere za 5' je policajac Davor Hojsak, a za predjelo je poslužio domaće pogačice s čvarcima i one s češnjakom i peršinom naziva 'Zagorski brzaci'.

Mariji se svidjelo kako je predjelo bilo složeno, a Josip je komentirao kako mu je ipak izgledalo prejednostavno. ''Dodala bih neku biljčicu u tanjur da podigne izgled'', rekla je Petra.

Domaćin je savjetovao da jedu rukama. ''Samo ga primi u ruku i navali'', poručio je Davor, a to je nasmijalo protukandidate. ''Ne bih se u to miješala'', komentirala je Petra. Svi protukandidati su se složili kako su pogačice taman pečene, s obzirom na to da se domaćin požalio kako je imao problema s pećnicom.