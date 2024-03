Pobjednica Monika iznenađena: 'Tresem se, nisam očekivala pobjedu jer nisam bila zadovoljna svojom večerom'

Na drugom mjestu završila je Renata Matić, a ugostila je ekipu 'Večere za 5' u posljednjem danu riječkog tjedna. Za svoju večeru dobila je 37 bodova te je time završila na drugom mjestu! Leon je domaćici dao devet, a Nana deset bodova. Visoki broj bodova dala je Monika - čak devet, i to samo zbog suhih kruščića. Devet bodova udijelio je i Leon, a sve je zaključio Dominik, s istim brojem bodova.

Pripravu večere Renata je započela radom na desertu 'Fino, sočno i na točkice'. "Rekla je da ima borovnice, nekakve točkice su to", procijenio je Leon. Biskvit je Renata prelila šerbetom, a potom ga nadjenula kremom s borovnicama. "Možda će biti nekakav makedonski desert", nadao se Leon. No, za Makedoniju su kandidati morali pričekati glavno jelo - 'Turli tava'. "To bi mogla biti teletina na tavi ili nešto makedonsko, pa nisam siguran što", komentirao je Dominik. I zaista - teletina i svinjetina bile su u glavnom jelu sljubljene s povrćem i bamijom. Jelo je poklopljeno pekla u zemljanoj posudi, a potom se okrenula predjelu - 'Urnebesno šarenim lopticama'. Hladno predjelo sadržavalo je salatu, okruglice od sezama, umak te 'urnebes salatu' od skute, kravljeg sira, mljevene paprike i oraha. Nakon što je spravila jela, domaćica se pripremila za doček gostiju.