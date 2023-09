Pobjednica Stankica bacila se u bazen od sreće: 'Sve svoje kandidate vodim na večeru'

Nakon što je Ivanka spravila večeru, bacila se na pripremu za doček gostiju. Večeru je odlučila poslužiti na otvorenom, u prekrasnoj kući za odmor koje je vlasnica Ivankina prijateljica. Dočekala je goste uz aperitive, ali i pratnju žive glazbe. "Oduševljenje, to je i inače u Zagorju i Turopolju naš lijepi običaj", komentirala je Stankica. "Domaćica je bila fantastična, lijepa crvena haljina, mrak", dodala je Marijana. Nakon veselog dočeka, stiglo je ekipi predjelo.

Pripravu večere Ivanka je započela desertom. Tradicija Zagorja skrivala je orahnjaču i makovnjaču, a nakon kolača, Ivanka se bacila na predjelo. Zeleni ovitak označio je debrecinke zamotane u kelj, a u konačnici se Ivanka prihvatila glavnog jela - Slasne gice. Bile su to svinjske šnicle punjene sa šampinjonima, pečene u pećnici.

"Predjelo je bilo lijepo dekorirano, lijepe rolice na lijepom tanjuru", poručila je Dubravka čim je ugledala predjelo. Tanjur je pohvalio i Fio, a Stankici se svidjela i kombinacija kelja s debrecinkom. "Ta simbioza kobasice i kelja mi je bila malo priprosta. Moglo je puno bolje", rekao je o jelu glazbenik.

Slasna gica iduća je stigla pred kandidate. "Ivankino glavno jelo je bilo perfektno po izgledu, lijepo ga je servirala, sve. Promijenila je boju tanjura, sad su bili ružičasti, lijepo. Prvi put sam ovakvu kombinaciju jela, lijepo", komentirala je Marijana. Glavno jelo svidjelo se i Dubravki. "Glavno jelo me po okusu definitivno oduševilo, doduše za moj ukus malo presuho. Raspadalo se i nije me veselilo, ali okus je bio ok", rekao je, pak, Fio.