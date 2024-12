Pobjednica tjedna je Matea: 'Nisam ovo očekivala, s nagradom ću napraviti zub'

Poljoprivrednica Andrea Franjić (41) iz Čađavice zatvorila je ovotjednu 'Večeru za 5'. Za svoju večeru dobila je 25 bodova te je završila na četvrtom mjestu. Martina joj je udijelila svega tri boda, dok je Matea bila darežljivija sa šest bodova. Obje su zamjerila nedovoljno kuhan krumpir.

Pripravu večere Andrea je započela radom na desertu naziva 'Ljetna rapsodija'. "To je vjerojatno šumsko voće uključeno", komentirala je Lorena. "Šumsko voće, ljeto, rapsodija, boje", dodala je Matea. Uskoro je Andrea otkrila da će ekipi spraviti svoj omiljeni kolač. Uslijedila je priprava 'Vjetra s istoka'. "To me ne asocira ni na što", komentirala je Lorena. "Zanimljiv naziv, vidjet ćemo što nam nosi", dodala je Matea. Uskoro je Andrea otkrila da će se u predjelu naći jela i specijaliteti istočnog kraja. Kupus kiflice, meso, sirevi - sve je vezano uz Čađavicu! Za kraj, spravila je 'Dravsku priču' - smuđa kojeg je Andrein suprug ulovio u Dravi. "Znamo kakve su ribe tu, naziv otkriva da će biti smuđ", komentirala je Matea.