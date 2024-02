Pobjednica tjedna je Tamara, Ljubica završila na drugom mjestu: 'Svi ste sumnjali u mene!'

Upravo desertom je Ljubica započela pripravu večere. "Čudo od vanilije", pretpostavila je Dora, a Tamara se zapitala radi li se možda o čudu od jednog jaja! "Ako je tako, gospođa Ljubica nije nešto maštovita jer je to naziv tog deserta", komentirala je Tamara o nazivu kolača. "Deserti su me razočarali, nemam najbolji, nadam se da će gospođa Ljubica napraviti najbolji desert", dodala je vlasnica salona za pse. Nakon deserta, Ljubica se bacila na 'Trikolor' - predjelo. "Majoneza, krastavci, šunka", pogađale su Alma i Tatjana sastojke predjela, no Ljubica je zapravo aludirala na tjesteninu u tri boje. Za kraj - Ljubica je priredila 'Ptičje gnijezdo' kao glavno jelo. "Na prvu me ne asocira ni na što", komentirala je Dora naziv glavnog jela. Uskoro je stigao odgovor - Ljubica je omotala jaja s junećom šniclom, a usto je odlučila poslužiti pire.