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Večera za 5

Pobjednica 'Večere za 5' za RTL.hr otkrila kako će proslaviti pobjedu: 'Ekatarina donosi kostime za trbušni ples!'

Pobjednica međimurskog tjedna 'Večere za 5', Marija Benjak, za RTL.hr otkrila je kako su njezini najbliži reagirali na televizijsku avanturu, zašto se kći brinula tijekom snimanja te kakvo slavlje priprema s ostalim kandidatkinjama

RTL.hr
17.10.2026 10:30

Vesela i energična umirovljenica Marija Benjak (65) osvojila je pobjedu u međimurskom tjednu 'Večere za 5', a za RTL.hr otkrila je koliko joj znači ovo iskustvo. Marija, koja je tijekom svog domaćinstva gošće iznenadila i nastupom uz tradicionalnu međimursku pjesmu, posebno je ponosna na prijateljstva koja su se rodila tijekom snimanja. Iako se kandidatkinje prije ulaska u show nisu poznavale, danas su u redovitom kontaktu.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

"Vidimo se sve, imamo svoju grupu i stalno se čujemo. Posjetila sam i Ekatarinu i Kristinu", ispričala je Marija, koju smo, kad smo je nazvali, zatekli upravo na kavi s Ekatarinom. Otkrila je i da pripremaju zajedničko slavlje, no s njime su odlučile pričekati završetak televizijskog emitiranja kako ne bi slučajno otkrile pobjednicu.

Slijedi slavlje

"Sljedeći tjedan planiramo se počastiti. Idemo na večeru i na ples! Obavezno idemo negdje gdje ima glazbe, a Ekatarina će donijeti svoje kostime za trbušni ples. Čekale smo da sve prođe na televiziji da ovako lude i otkačene ne bismo otkrile tko je pobijedio", kroz smijeh je ispričala.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

Marija ne skriva koliko je zadovoljna svojim sudjelovanjem, ali i cijelom ekipom. "Ponosna sam na sebe i na cure i na to kako smo predstavile Međimurje", istaknula je. Inače je vjerna gledateljica 'Večere za 5', koju, kaže, prati svakodnevno, a ovoga puta dobila je priliku i sama pokazati svoje kulinarske vještine pred kamerama. 

Podrška obitelji

Posebno joj je značila podrška obitelji i prijatelja, koji su s velikim zanimanjem pratili njezinu televizijsku avanturu. Marija ima šestero unučadi, u dobi od sedam do 27 godina, a svi su bili ponosni na nju. "Unuci, djeca i svi prijatelji pozitivno su reagirali kada su me gledali i ponosni su na mene", otkrila je. Ipak, priznala je da je njezina kći tijekom snimanja imala razloga za brigu, i to zbog Marijina zdravstvenog stanja.

Marija, Večera za 5
Marija, Večera za 5 FOTO: RTL

Naime, Marija je dosad prošla čak šest operacija kralježnice, a uskoro je čeka i sedma. Unatoč tome, nije željela da je zdravstvene poteškoće spriječe u potpunosti se posvetiti pripremi svoje večere. "Kći je bila zabrinuta. A ja sam se jako dala u pripremu večere pa se nekako nadam da se i drugi slažu da sam zasluženo osvojila nagradu", iskreno je poručila Marija.

Iako je pobjeda zasigurno lijepa kruna njezina sudjelovanja, Marija iz 'Večere za 5' odlazi i s novim prijateljstvima. A kako su kandidatkinje već tijekom snimanja pokazale da obožavaju pjesmu i ples, njihovo nadolazeće slavlje moglo bi biti jednako veselo kao i večere kojima su gledateljima predstavile Međimurje.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 marija benjak
Večera za 5

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