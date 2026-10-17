Pobjednica 'Večere za 5' za RTL.hr otkrila kako će proslaviti pobjedu: 'Ekatarina donosi kostime za trbušni ples!'

Vesela i energična umirovljenica Marija Benjak (65) osvojila je pobjedu u međimurskom tjednu 'Večere za 5' , a za RTL.hr otkrila je koliko joj znači ovo iskustvo. Marija, koja je tijekom svog domaćinstva gošće iznenadila i nastupom uz tradicionalnu međimursku pjesmu, posebno je ponosna na prijateljstva koja su se rodila tijekom snimanja. Iako se kandidatkinje prije ulaska u show nisu poznavale, danas su u redovitom kontaktu.

"Vidimo se sve, imamo svoju grupu i stalno se čujemo. Posjetila sam i Ekatarinu i Kristinu", ispričala je Marija, koju smo, kad smo je nazvali, zatekli upravo na kavi s Ekatarinom. Otkrila je i da pripremaju zajedničko slavlje, no s njime su odlučile pričekati završetak televizijskog emitiranja kako ne bi slučajno otkrile pobjednicu.

"Sljedeći tjedan planiramo se počastiti. Idemo na večeru i na ples! Obavezno idemo negdje gdje ima glazbe, a Ekatarina će donijeti svoje kostime za trbušni ples. Čekale smo da sve prođe na televiziji da ovako lude i otkačene ne bismo otkrile tko je pobijedio", kroz smijeh je ispričala.

Marija ne skriva koliko je zadovoljna svojim sudjelovanjem, ali i cijelom ekipom. "Ponosna sam na sebe i na cure i na to kako smo predstavile Međimurje", istaknula je. Inače je vjerna gledateljica 'Večere za 5', koju, kaže, prati svakodnevno, a ovoga puta dobila je priliku i sama pokazati svoje kulinarske vještine pred kamerama.

Posebno joj je značila podrška obitelji i prijatelja, koji su s velikim zanimanjem pratili njezinu televizijsku avanturu. Marija ima šestero unučadi, u dobi od sedam do 27 godina, a svi su bili ponosni na nju. "Unuci, djeca i svi prijatelji pozitivno su reagirali kada su me gledali i ponosni su na mene", otkrila je. Ipak, priznala je da je njezina kći tijekom snimanja imala razloga za brigu, i to zbog Marijina zdravstvenog stanja.

Naime, Marija je dosad prošla čak šest operacija kralježnice, a uskoro je čeka i sedma. Unatoč tome, nije željela da je zdravstvene poteškoće spriječe u potpunosti se posvetiti pripremi svoje večere. "Kći je bila zabrinuta. A ja sam se jako dala u pripremu večere pa se nekako nadam da se i drugi slažu da sam zasluženo osvojila nagradu", iskreno je poručila Marija.

Iako je pobjeda zasigurno lijepa kruna njezina sudjelovanja, Marija iz 'Večere za 5' odlazi i s novim prijateljstvima. A kako su kandidatkinje već tijekom snimanja pokazale da obožavaju pjesmu i ples, njihovo nadolazeće slavlje moglo bi biti jednako veselo kao i večere kojima su gledateljima predstavile Međimurje.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.