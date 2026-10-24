Pobjednica 'Večere za 5' za RTL.hr otkrila na što je potrošila nagradu: 'Bilo je Pariza, Londona i Amerike'

Katarina Pavleković odnijela je pobjedu u 'Večeri za 5', a u istom tjednu za goste je kuhao i njezin suprug Daniel. U razgovoru za RTL.hr otkrila nam je kako su iskoristili osvojenu nagradu, kakve su bile reakcije obitelji i prijatelja te zašto joj je pobjeda nad suprugom posebno slatka

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Katarina Pavleković odnijela je pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5', a njezina pobjeda ima posebnu težinu jer se u istom tjednu natjecao i njezin suprug Daniel. U razgovoru za RTL.hr otkrila nam je na što su potrošili osvojenu nagradu, kako su na njezinu pobjedu reagirali obitelj i prijatelji te zašto joj je titula najbolje kuharice posebno slatka. "Putovalo se! Bilo je Pariza, Londona i Amerike", otkrila nam je Katarina, koja je tijekom svog nastupa u showu posebno oduševila desertom, a ljubav prema slasticama dijeli i sa suprugom. Njih dvoje rado posjećuju vrhunske restorane i slastičarnice te istražuju nove okuse i zanimljive slastičarske kreacije. Ni na putovanjima nakon showa nije bilo drukčije. "I na ovim putovanjima trošilo se na deserte", otkrila nam je Katarina.

Obitelji i prijateljima nisu otkrili pobjednika

Iako je od snimanja prošlo neko vrijeme, obitelj i prijatelji sve do emitiranja nisu znali tko je odnio pobjedu. Katarina i Daniel odlučili su rezultat zadržati za sebe, pa je njezin trijumf mnogima bio pravo iznenađenje. "Svi su pozitivno reagirali, svi su puni podrške. Nismo im ništa otkrivali, tako da je svima moja pobjeda bila iznenađenje", ispričala je pobjednica.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Večera za 5 FOTO: RTL

No, osim pobjede u popularnom kulinarskom showu, Katarina je ostvarila još jednu, možda i slađu pobjedu. Budući da se u istom tjednu natjecao i njezin suprug Daniel, sada ima i službenu potvrdu da je, barem prema ocjenama kandidata, ona bolja kuharica u njihovoj obitelji. "O da, definitivno je ta titula snažna", poručila je Katarina, ne skrivajući zadovoljstvo zbog pobjede nad suprugom.

Iskustvo za pamćenje

Otkrila nam je i dojmove o sudjelovanju u 'Večeri za 5' te priznala da je iznimno zadovoljna cijelim iskustvom, ali i načinom na koji je predstavljena gledateljima. "Predstavljena sam onako kakva jesam. Meni je bilo jako zabavno, cijeli tim bio je odličan, uključujući kandidate s kojima smo u kontaktu", istaknula je.

icon-expand Katarina, Večera za 5 FOTO: RTL