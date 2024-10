Pobjednik 'Big Brothera' Danijel za RTL.hr se prisjetio tih dana: 'Ostao sam dobar s Tanjom'

''Magistrirao sam, a trenutno sam slobodan umjetnik i tražim posao'', rekao je. ''Iz 'Big Brother' kuće ima lijepih anegdota, no niti jedna mi nije trenutno upečatljiva. Neću reći da je to za mene prošlo svršeno vrijeme jer ima divnih trenutaka kojih se rado prisjetim'', otkrio je Danijel. U kući je stekao slavu pa ga tako ljudi na ulici i dan danas prepoznaju. ''Cijeli Zadar i županija me prepoznaju, zovu me iz cijele Hrvatske'', priznao je, a pobjeda ga nije iznenadila. ''Kad je ostalo nas nekoliko u finalu postojala je velika nada da ću osvojiti, borio sam se i bilo je naznaka da ću pobijediti. No, u početku to nisam mogao ni slutiti'', rekao je.