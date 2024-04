Pobjednik Casper začarao ekipu pa pobijedio u šibenskom tjednu: 'Oduševljen sam!'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnio je Milorad 'Casper' Mišković . "Baš sam iznenađen, ne mogu vjerovati da sam u kuhanju pobjednik, to me šokiralo, fasciniralo, oduševljen sam. Ne znam što ću reći kad dođem kući, neće mi na kraju ni vjerovati! Presretan sam. Nagradu ću potrošiti da bude ušteđevina za stare dane pa ću izvlačiti euro po euro", zaključio je Casper.

Pripravu večere Goran je započeo predjelom - rižotom od sipe. 'Šporkat ćemo zube' odmah je ekipu nazivom asocirao na rižoto od sipe - posebno Florijana. Tijekom priprave predjela, njegov unuk i imenjak Gogi mu je pomogao. Ponosni djed posvetio se nakon predjela i glavnog jela - 'Ća valja, valja'. "Sto posto zubatac, neće ga na brudet, ovo će vjerojatno na gradele, žar, to je to", jasan je bio Milorad. "Kokot, zubatac i grdobina, to će biti neki miks i bit će super", dodala je Ivana. Skuhao je tri vrste ribe, a poslužio ih je uz palentu. Za kraj, spravio je Goran desert - 'Prava rima - okus štima'. "Ne mogu odgonetnuti", komentirala je Ivana naziv deserta, a složili su se i ostali. Uskoro je Goran objasnio da se radi o palačinkama u šatou. Kada je priveo pripremu jela kraju, okrenuo se pripremi za dolazak gostiju.

Goran je ekipu dočekao uz prigodne aperitive. "Bio je na dočeku opušten i prirodan", pohvalila je domaćica Ivana. "Iscrpljen malo, ali pozitivan", dodao je Milorad. "Probao sam liker od suhe šljive, bilo je raznog izbora, ali odlučio sam se na to", ispričao je Florijan. Ekipa je pohvalila izbor aperitiva, a potom je uslijedio rižot od sipe.

"Bilo je frapantno, zastrašujuće - obilato, svi smo ustuknuli kad smo vidjeli koliko toga ima", komentirao je Milorad količinu predjela. "Bilo je obilato, možda je malo nedostajalo soli. Okus je bio ok", složila se i Ivana. "Nisam mogao pojesti sve", zaključio je Florijan.

Glavno jelo stiglo je iduće pred ekipu - tri vrste ribe uz palentu. Brudet po žirajski stigao je pred ekipu i količinski opet iznenadio. "Palenta je bila ogromna, dosta vrsta ribe, previše. Volio bih da nam je poslužio mesa", komentirao je Florijan. "Očekivao sam pikantniji okus, da bude malo to gušće, meni ta riba koja je bila ukusna, bila je više kao da je spremio riblju juhu", detaljno je svoje mišljenje iznio Milorad.