Nikša za RTL.hr o pobjedi, komuni i udruzi: 'Komuna mi je bila najljepši period života'

Na period života u komuni gleda s osmijehom i toplinom oko srca. ''Meni je bio najljepši period života u komuni: dođeš gore, nemaš brige niti oko struje niti oko vode, svi te dočekaju ljepše nego obitelj. Nije ništa naporno za raditi, a ima puno duhovnog sadržaja, a tko nađe mir i Boga, našao je sve – spas duše. Od tada zazivam Boga svakodnevno'', komentirao je Nikša, kojemu je taj period u potpunosti promijenio život.

''Zato sam odlučio otvoriti udrugu, kako bih mogao širiti tu ljubav i pomoći drugima. Nisam znao što bih sa sobom, radio sam neko vrijeme u ljekarni, ali nakon toga samo droga, zato sam se molio i samo mi je odjednom došla ideja za udrugu. U roku od pet dana udruga je bila registrirana. Dobili smo prekrasno mjesto u gradu, a u međuvremenu sam se prekvalificirao za kuhara. Govorili su mi da mogu tako zarađivati – znam ja to, ali me ne interesira. Ja želim svom Bogu služiti i bez kune mi on da više nego mi treba'', objasnio je.

Kaže kako je u komunu ušao s ciljem da postane bolji čovjek, da ga dijete ne gleda kao oca narkomana kojeg privodi policija. Dobiveni novac će potrošiti na udrugu, a također bi volio sinu kupiti tenisice. ''Nikada nisam'', komentirao je.

Kaže kako pobjedu nije očekivao već da je jedini razlog prijave bio da ljudi čuju za udrugu i tko može da pomogne. ''Ako ljudi prepoznaju dobrobiti udruge donacija će uvijek biti'', rekao je Nikša.