Pobjednik 'Večere za 5' pripremao je domaće raviole sa sirom: Evo kako ih napraviti

Karlo Dančo, pobjednik ovotjedne 'Večere za 5', odlučio je svoje protukandidate iznenaditi jelovnikom koji se razlikovao od tradicionalnih slavonskih specijaliteta. Inspiraciju za glavno jelo pronašao je u istarskoj kuhinji pa je uz biftek poslužio domaće raviole sa sirom u umaku od tartufa. Upravo je to jelo, smatra Karlo, najviše oduševilo njegove goste. Donosimo njegov recept za domaće raviole punjenje sirom.
SASTOJCI
Tijesto:
700 gr glatkog brašna
3 kom jaja
malo soli
malo ulja
po potrebi vode
Punjenje:
30 dag gaude, edamca ili podravca
20 dag tilzita ili ementala
1 paketić (4 dag) ribanog parmezana
2 kom jaja
PRIPREMA
Tijesto:
Od brašna, jaja, soli i vode zamijesite glatko tijesto koje ne smije biti ni pretvrdo ni premekano. Zatim ga razvaljajte u tanku plohu, a način rezanja prilagodite priboru kojim ćete oblikovati raviole. Raviole napunite punjenjem, stavite u kipuću posoljenu vodu i kuhajte otprilike pet do sedam minuta, odnosno dok ne isplivaju na površinu. Kuhane raviole pažljivo ocijedite, prelijte otopljenim maslacem i pospite naribanim sirom.
Punjenje:
Sireve naribajte u jednu zdjelu. Dodajte ribani parmezan i dva jaja. Sve dobro umutite, napunite tijesto i oblikujte raviole.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.