Pobjednik 'Večere za 5' pripremao je domaće raviole sa sirom: Evo kako ih napraviti

Pobjednik ovotjedne 'Večere za 5' Karlo Dančo za RTL.hr otkrio je koje je jelo, prema njegovu mišljenju, bilo presudno za uspjeh njegove večere. Za glavno jelo pripremio je domaće raviole, koje je poslužio s umakom od tartufa uz biftek

icon-close

Karlo Dančo, pobjednik ovotjedne 'Večere za 5', odlučio je svoje protukandidate iznenaditi jelovnikom koji se razlikovao od tradicionalnih slavonskih specijaliteta. Inspiraciju za glavno jelo pronašao je u istarskoj kuhinji pa je uz biftek poslužio domaće raviole sa sirom u umaku od tartufa. Upravo je to jelo, smatra Karlo, najviše oduševilo njegove goste. Donosimo njegov recept za domaće raviole punjenje sirom.

icon-expand icon-close icon-close Karlo, Večera za 5 FOTO: RTL

SASTOJCI

Tijesto:

700 gr glatkog brašna 3 kom jaja malo soli malo ulja po potrebi vode

Punjenje:

30 dag gaude, edamca ili podravca 20 dag tilzita ili ementala 1 paketić (4 dag) ribanog parmezana 2 kom jaja

PRIPREMA

Tijesto:

Od brašna, jaja, soli i vode zamijesite glatko tijesto koje ne smije biti ni pretvrdo ni premekano. Zatim ga razvaljajte u tanku plohu, a način rezanja prilagodite priboru kojim ćete oblikovati raviole. Raviole napunite punjenjem, stavite u kipuću posoljenu vodu i kuhajte otprilike pet do sedam minuta, odnosno dok ne isplivaju na površinu. Kuhane raviole pažljivo ocijedite, prelijte otopljenim maslacem i pospite naribanim sirom.

Punjenje: