Pobjednik 'Večere za 5' za RTL.hr: 'Vidio sam da svi traže moj recept, to mi je baš drago'

Dalibor Talafuk pobjednik je slavonskog tjedna 'Večere za 5'. U razgovoru za RTL.hr otkrio je kako su njegovi najmiliji reagirali kada su ga vidjeli na malim ekranima, zašto ga je iznenadila pobjeda te što se krije iza njegove rolade od slavonskih maruna i tradicionalnog perkelta od pijetla

icon-close

Pobjednik ovotjedne 'Večere za 5', Dalibor Talafuk (45), građevinski poduzetnik iz Valpova, iza sebe ima nezaboravno iskustvo sudjelovanja u popularnoj kulinarskoj emisiji. Iako se prijavio prvenstveno zbog ljubavi prema kuhanju, na kraju je odnio pobjedu, a svoj nastup pred malim ekranima pratio je u društvu najmilijih. Dalibor nam je otkrio kako je u četvrtak, kada se emitirala epizoda u kojoj je bio domaćin, u svom domu okupio obitelj i prijatelje. Kako bi doživljaj bio potpun, odlučio im je pripremiti potpuno isti jelovnik kojim je počastio svoje protukandidate. "Bilo nas je više od deset, a pripremao sam istu hranu koju sam kuhao u emisiji", ispričao je Dalibor za RTL.hr.

icon-expand icon-close icon-close Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Otkrio je i da su svi okupljeni bili zadovoljni njegovim televizijskim nastupom, a jedan član obitelji posebno je uživao u gledanju emisije. Naime, njegovoj kćeri bilo je posebno drago vidjeti tatu na malim ekranima.

Nije očekivao pobjedu

Dalibora smo upitali kakvo mu je bilo cjelokupno iskustvo sudjelovanja u 'Večeri za 5' te je li se prije početka natjecanja nadao pobjedi. "Nisam, ma kakvi! Prijavio sam se jer volim kuhati. Bilo je stvarno lijepo", iskreno nam je priznao.

icon-expand Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Osim samog iskustva i pobjede, Dalibora su posebno razveselile i reakcije gledatelja na društvenim mrežama. Među brojnim komentarima zapazio je one u kojima su pratitelji tražili recept za njegov desert. "Baš mi je bilo drago to vidjeti", rekao nam je. Riječ je o roladi od slavonskih maruna kojom je Dalibor iznenadio svoje goste, ali i gledatelje. Iako mnogi marune prvenstveno povezuju s Istrom, Dalibor nam je objasnio zašto ih on naziva slavonskima.

icon-expand Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Naime, njegov prijatelj u Slavoniji uzgaja istarske marune. "Već pet-šest godina se time bavi, tako da su to sada slavonski maruni", objasnio je Dalibor.

Tradicionalno slavonsko jelo privuklo pozornost gledatelja

Osim slatke rolade, zanimanje je izazvalo i njegovo glavno jelo – perkelt od pijetla, tradicionalni specijalitet koji se često priprema u slavonskim kućanstvima. Dalibor je objasnio kako takva jela imaju posebno mjesto u slavonskoj kuhinji te da je priprema pijetla dio tradicije koju mnoge obitelji njeguju. "Svaka kuća u Slavoniji ima svoje pijetlove. I to se zna da veliki pijetao ide ili u perkelt ili u paprikaš ili u juhu", ispričao nam je.

icon-expand Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL