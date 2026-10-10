Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Pobjednik 'Večere za 5' za RTL.hr: 'Vidio sam da svi traže moj recept, to mi je baš drago'

Dalibor Talafuk pobjednik je slavonskog tjedna 'Večere za 5'. U razgovoru za RTL.hr otkrio je kako su njegovi najmiliji reagirali kada su ga vidjeli na malim ekranima, zašto ga je iznenadila pobjeda te što se krije iza njegove rolade od slavonskih maruna i tradicionalnog perkelta od pijetla

RTL.hr
10.10.2026 08:00

Pobjednik ovotjedne 'Večere za 5', Dalibor Talafuk (45), građevinski poduzetnik iz Valpova, iza sebe ima nezaboravno iskustvo sudjelovanja u popularnoj kulinarskoj emisiji. Iako se prijavio prvenstveno zbog ljubavi prema kuhanju, na kraju je odnio pobjedu, a svoj nastup pred malim ekranima pratio je u društvu najmilijih.

Dalibor nam je otkrio kako je u četvrtak, kada se emitirala epizoda u kojoj je bio domaćin, u svom domu okupio obitelj i prijatelje. Kako bi doživljaj bio potpun, odlučio im je pripremiti potpuno isti jelovnik kojim je počastio svoje protukandidate.

"Bilo nas je više od deset, a pripremao sam istu hranu koju sam kuhao u emisiji", ispričao je Dalibor za RTL.hr.

Dalibor, Večera za 5
Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Otkrio je i da su svi okupljeni bili zadovoljni njegovim televizijskim nastupom, a jedan član obitelji posebno je uživao u gledanju emisije. Naime, njegovoj kćeri bilo je posebno drago vidjeti tatu na malim ekranima.

Nije očekivao pobjedu

Dalibora smo upitali kakvo mu je bilo cjelokupno iskustvo sudjelovanja u 'Večeri za 5' te je li se prije početka natjecanja nadao pobjedi.

"Nisam, ma kakvi! Prijavio sam se jer volim kuhati. Bilo je stvarno lijepo", iskreno nam je priznao.

Dalibor, Večera za 5
Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Osim samog iskustva i pobjede, Dalibora su posebno razveselile i reakcije gledatelja na društvenim mrežama. Među brojnim komentarima zapazio je one u kojima su pratitelji tražili recept za njegov desert.

"Baš mi je bilo drago to vidjeti", rekao nam je.

Riječ je o roladi od slavonskih maruna kojom je Dalibor iznenadio svoje goste, ali i gledatelje. Iako mnogi marune prvenstveno povezuju s Istrom, Dalibor nam je objasnio zašto ih on naziva slavonskima.

Dalibor, Večera za 5
Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Naime, njegov prijatelj u Slavoniji uzgaja istarske marune.

"Već pet-šest godina se time bavi, tako da su to sada slavonski maruni", objasnio je Dalibor.

Tradicionalno slavonsko jelo privuklo pozornost gledatelja

Osim slatke rolade, zanimanje je izazvalo i njegovo glavno jelo – perkelt od pijetla, tradicionalni specijalitet koji se često priprema u slavonskim kućanstvima.

Dalibor je objasnio kako takva jela imaju posebno mjesto u slavonskoj kuhinji te da je priprema pijetla dio tradicije koju mnoge obitelji njeguju.

"Svaka kuća u Slavoniji ima svoje pijetlove. I to se zna da veliki pijetao ide ili u perkelt ili u paprikaš ili u juhu", ispričao nam je.

Dalibor, Večera za 5
Dalibor, Večera za 5 FOTO: RTL

Dalibor je tako svojim sudjelovanjem u 'Večeri za 5' pokazao koliko uživa u kuhanju i pripremi tradicionalnih jela, a posebno ga veseli što je uspio zainteresirati i gledatelje da ih sami pokušaju pripremiti.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 slavonija dalibor
Večera za 5

Dalibor je pobjednik ovotjedne 'Večere za 5': 'Nisam ovo uopće očekivao!'

Moglo bi te zanimati

'Ja sam lola prava slavonska!' Domaćin Dalibor se rasplesao i raspjevao u 'Večeri za 5'

Dalibor u 'Večeri za 5' pokazao koliko mu znači Spomenkin poklon: 'Molim i jedan autogram'

Spomenka je gostima 'Večera z 5' priredila slikarsku radionicu: 'Baš me vratila u djetinjstvo'

Spomenka 'Večeru za 5' pripremila u domu umirovljenika u Osijeku: 'Ovdje se osjećam kao doma'

'Vidi ti starog vuka!' Antun izveo mađioničarski trik, ekipa nije mogla vjerovati očima

'Kako se zove vepar sa šest nogu?' Sandro ispričao vic, reakcija za stolom bila je hit

Pročitaj na Net.hr
Napustio nas avangardni roker: Prisjetite se najboljih trenutaka Gorana Bareta
Preminuo je Goran Bare
Dalibor je pobjednik ovotjedne 'Večere za 5': 'Nisam ovo uopće očekivao!'
Od arhitektonskih trikova do luksuznih vila: 'Dom po mom' s Lanom Pavić ove nedjelje na RTL-u
Čiste mu toalet, kuhaju, brinu o vešu: Diddy u zatvoru živi kao kralj! Čak mu i noge peru
Kakve ljepotice! Pogledajte tko je sinoć zablistao u Dubrovniku
Blanka ga odavno skinula, ali njezin bivši muž ne: Zašto Ruben još uvijek nosi vjenčani prsten?
A$AP Rocky stigao u Beograd: Pogledajte kakva je atmosferu napravio pred srpskom publikom
Ništa od koncerata Parnog valjka u listopadu i studenome: Sve odgodili, pjevač mora na operaciju
Poznati domaći dizajner oprašta se od svijeta mode: Otkrijte što vas još čeka u novoj RTL Sceni