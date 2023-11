Pobjedu odnijela Marija, a velike kritike dobila je domaćica Maja: 'Jela nisu bila dovršena'

Dok je Maja završavala pripreme za dolazak gostiju, protukandidati su stigli pred njezin dom. Dočekala ih je domaćica ukusnim aperitivima - višnjevac, orahovac, domaću rakiju i liker od borovih iglica. "Maja se danas malo uozbiljila, nije bila kao ovih dana", otkrila je Nada. "Malo me negativno iznenadila, imala je tremu, a nisam to očekivao", složio se s Nadom Gordan. "Pila sam orahovac, bio je fin i vidjelo se da je domaći, jako ukusno", zaključila je Marija. Pohvale su stigle i na račun likera od borovih iglica, a potom je uslijedilo predjelo.

'Naši i vaši' iduće je jelo koje je stiglo pred goste. Junetina s okruglicama od kruha svidjela se ekipi na prvi pogled. "Glavno jelo je bilo tvrdo, junetina se ne može tako spremati, je kuhano, nije kuhano - više ne znaš na koji način je to spremljeno", komentirao je Gordan. Marija je pojela jako malo, a objasnila je da je tome tako zbog zdravstvenih problema. "Nije moj ukus, nije mi se svidjelo, nije do Maje nego do mene", objasnila je, pak, kasnije.

Desert je posljednji stigao pred goste, a čokoladna bomba podijelila je ekipu. Gordanu se svidjela, a Marija je očekivala nešto više. Tijekom deserta, Maja je ekipi pustila recitaciju svog prijatelja, a to je atmosferu dodatno umirilo. Gordan je recitaciju ocijenio nepotrebnom. "Čokoladu ne preferiram, smatram da sam punija zbog slatkih deserata i izbjegavam ih. Meni je bio ok, ali ne u pretjeranim količinama", zaključila je Nada. Tijekom deserta došlo je i do sitne trzavice između nje i Gordana. "Nada je zajedljiva, mislio sam da se smirila, jedva se susprežem da joj ne odbrusim, naš dalmatinski dišpet jedva suzdržavam", objasnio je profesor.