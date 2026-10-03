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Večera za 5

Pogledajte Mirjanine kombinacije iz 'Večere za 5': 'Mene oblači švedski modni brend'

Mirjana Štahan (72) u ovotjednoj 'Večeri za 5' nije plijenila pažnju samo vedrinom i humorom, nego i svojim modnim izdanjima. Od dotjeranih kombinacija i upečatljivog nakita do kućnog outfita i izdanja za šumu, pokazala je da i svakodnevni look voli nositi na svoj način

RTL.hr
03.10.2026 18:00

Mirjana Štahan (72) u ovotjednoj 'Večeri za 5' privukla je pažnju pozitivnom energijom, ali i svojim modnim izdanjima. Za RTL.hr otkrila je koliko joj je odijevanje važno.

U emisiji je pokazala da se jednako dobro snalazi u elegantnijim kombinacijama, opuštenom kućnom izdanju, ali i outfitu za odlazak u šumu – uvijek uz neki detalj koji nosi njezin osobni pečat.

"Mene oblači švedski modni brend KRISS. Ja vam nemam ništa ispod 200 eura. Meni moja djeca to omogućuju", rekla je.

Kaže da je oduvijek voljela kvalitetnu odjeću i upečatljiv nakit. Upravo su detalji poput ogrlice s trešnjama, po kojoj su je nedavno prepoznali u Dubrovniku, postali dio njezina prepoznatljivog stila.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

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Večera za 5

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