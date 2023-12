Pogledajte nikad veseliju atmosferu u 'Večeri za 5' – popadali na pod od smijeha!

Ankica je, osim na svojoj, i na Davorovoj večeri održavala veselu atmosferu punu smijeha. ''Rekli su ljudi samo tebe volimo, a ja plačem. Čestitaju mi – pa vi budete od mene cirkus napravili'', pričala je Ankica svoje doživljaje ostalim kandidatima. ''Toliko se moramo truditi da pohvatamo o čemu priča da se samo time već zabavimo, a ako se još i krene smijat – onda svi krenemo u smijeh'', objasnio je Dean. ''E sad, da me pitaš što je bilo toliko smiješno – to ni Bog više ne zna. Jednostavno Ankica, ona je bila smiješna u tolikoj mjeri da se jednostavno nismo mogli zaustaviti. Otišlo je to do kraja'', komentirao je domaćin Davor. ''Smijemo se s Ankicom – njezinom predobrom smijehu. Ona ima smijeh koji izaziva smijeh drugima. Ne možeš ostat smiren nakon njezinog početka smijanja'', rekao je Dean. Time su kandidati otprilike pokušali objasniti čemu su se smijali.