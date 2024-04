Policajac Davor pobijedio pa poručio: 'To što sam ja pobijedio ne znači da sam najbolje skuhao, ali ekipa je ocijenila'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnio je policajac Davor Hojsak ! "Iznenađen sam, ekipa me ugodno iznenadila. Po meni je Lana odmah dignula visoko letvicu, cijela ekipa ju je pratila, to što sam ja pobijedio ne znači da sam najbolje skuhao, ali ekipa je ocijenila", zaključio je Davor. Na drugom mjestu našli su se Marija i Josip, a treće mjesto zauzela je Lana. Na posljednjem, četvrtom mjestu ovog tjedna našla se Petra.

Umirovljenica Marija Veber iz Ivanca ugostila je, inače, protukandidate posljednjeg dana zagorskog tjedna 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 36 bodova, presudila joj je Lana koja joj je udijelila šest bodova. Svi ostali Mariji su dali desetke. "U svim jelima je nedostajalo začina i okusa, bilo mi je neprikladno što nije servirala jelo na tanjuru", zaključila je Lana.

Pripravu večere Marija je započela glavnim jelom 'Pernatim užitkom'. "To će biti domaća purica", ocijenio je Josip. Složili su se i ostali. Marija je zaista priredila pečenu puricu i povrće te mlince. Uslijedili su 'Okusi starine' za predjelo. "Ako se vratimo na sastojke, to su čvarci, sir, kosana mast", ocijenio je Davor. Petra je sastojke komentirala prejednostavnim, a uskoro je Marija otkrila da im radi domaće pogačice i kosanu mast. Za kraj, spravila je Marija desert - 'Tamnu kocku'. "To me bacilo u trans, ne znam što bi moglo biti", zapitala se Petra. Domaćica je otkrila da će im ponuditi heljdinu zlevanku. Nakon što je spravila večeru, Marija se okrenula pripremi za dolazak gostiju.