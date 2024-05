Političar Martin Pauk kuha za kraj ovotjedne 'Večere za 5', tradiciju će poštovati i u namirnicama!

Inženjer geodezije i političar Martin Mladen Pauk dolazi iz Splita, no ekipu će ugostiti u svojoj konobi kod Čavoglava. U emisiju se prijavio kako bi javnosti pokazao da mladi ljudi mogu dobro živjeti i izvan grada. Cilj mu je bio promovirati život na selu, tradiciju, običaje i javnost upoznati s jelima kojih više nema u restoranima. Nekad se bavio raftingom i nogometnim suđenjem, a sada zbog ozljede koljena više karta i boća. Interes mu je i politika, aktivan je član Domovinskog pokreta te je aktivan u političkom životu grada Splita.

"U slobodno vrijeme planinarim, vozim carting utrke, bavio sam se i nogometom kao igrač i nogometni sudac, no to je prekinula ozljeda. Vikendom obožavam doći u Čavoglave, na selo. Bavim se avanturističkim sportovima, imamo poligon za paintball, moji prijatelji obožavaju doći kod mene u konobu, netaknuta priroda je odličan ambijent za odmor, to je odmor i lijek za dušu", dodao je posljednji ovotjedni kandidat.