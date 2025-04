Posavski rendžer nije uspio ukloniti konkurenciju, zamjerili mu količine: 'Mučilo me što je toga bilo malo na tanjuru'

Ekipa je stigla kod domaćina, a on je ih je dočekao na svom imanju, uz prigodne aperitive. "Izgledao je umorno, a to je normalno jer se sigurno naradio tijekom dana", komentirao je Mislav doček. "Popila sam višnjevac i dobar je bio", zaključila je Biljana te s ostatkom ekipe sjela na predjelo.

"Oči gledaju u tebe, malo me mučilo što je toga bilo malo na tanjuru", komentirao je. "Premalo", složile su se Ivana i Snežana. Uskoro je Karel otkrio da mu je supruga ispekla domaći kruh uz predjelo, a ispričao je i ponešto o njihovoj ljubavnoj priči - voljenu ženu domaćin je upoznao krajem osnovne škole! Njihova sreća traje i danas, a sreći nije bilo kraja ni kada je na stol stiglo glavno jelo - teleća peka.

"Glavno jelo je bilo servirano jednostavno, mogao se malo više potruditi", otkrila je Biljana, a složile su se i ostale djevojke. "Okus teletine bio je fin, krumpir je pokupio miris, dosta je slano bilo, dosta ukusno", oduševila se Biljana. "Nije tu uloženo velikog truda, to je hrana koja zahtjeva puno povrća. No, treba i to znati", zaključila je o glavnom jelu Ivana. Za kraj, Karel je poslužio desert 'Rendžersku sjekiru'.