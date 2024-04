Posljednja ovotjedna večera puna kritika: 'Purica je bila nedovoljno začinjena i meso je bilo suho'

Umirovljenica Marija Veber bila je posljednja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' , a za glavno jelo je poslužila puricu s mlincima naziva 'Pernati užitak', a Petru je navedeno oduševilo. ''Marija, purica ti je odlična'', rekla je Petra, a domaćicu je zanimalo zašto su onda tako slabo pojeli. ''Dobra je bila, malo je zagorjelo...'', komentirao je Josip, a Petra i domaćica su odgovorile kako je taman. ''Purica mora biti takva, ne smije biti blijeda'', rekle su Petra i Marija. ''I taman je mekana i začinjena'', dodala je Petra. ''Ako je veća purica mora se dulje peći'', objasnila je domaćica i dodala kako ju je spekla kako je mogla, a da bude čim prije i čim bolje. ''Moram ti reći purica je dobra, no malo je suha'', našalio se Davor koji je htio nazdraviti s ostalim kandidatima. Petri su se jako svidjeli i puretina i mlinci, a Lana pak nije oduševljena. ''Purica je bila nedovoljno začinjena i meso je bilo suho. Ne znam kako i na koji način je pekla, no zasušilo joj se. Na mlincima mi je također nedostajalo začina i bili su mi previše mekani – volim ih tvrđe'', komentirala je Lana.

Domaćica je za desert pripremila zljevku naziva 'Tamna kocka', a Lani je bio preveliki komad. ''Drugačije bih ga dekorirala'', rekla je Lana, a i sama Marija je komentirala kako je prevelike komade servirala. Svi su se složili kako su se najeli purice pa teže jedu desert.

''Fino je i ukusno'', komentirao je Josip, a na njegovu zamolbu domaćica je objasnila sastojke za kolač. ''Ide hajdinsko brašno, malo oštroga brašno, šećera, soli, ulja, jogurta i vrhnje na kraj'', objasnila je Marija. ''Jedina moja zamjerka je što ti je malo previše mekani'', komentirao je Davor, a Petra se našalila kako je to čudno s obzirom na to da je domaćica cijeli tjedan govorila kako voli da je sve tvrdo. ''To tako mora biti, ako je tvrdo onda je suho'', rekla je Marija, a Petra je komentirala kako je to bila najbolja zljevka ikada.

Također, kandidati su se složili kako će nastaviti s druženjem i nakon 'Večere za 5'.

