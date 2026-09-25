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Večera za 5

Posljednja ovotjedna 'Večera za 5': Svirka i igra sa psom u vrtu vjeroučiteljice Zdenke

Za posljednju ovotjednu 'Večeru za 5' nije važan bio samo stol, već i prostor u kojem se ona održava. Vjeroučiteljica Zdenka Sever svoje je goste ugostila u domu okruženom prirodom, a njezina velika okućnica vrlo brzo postala je mjesto druženja između sljedova

RTL.hr
25.09.2026 18:40

Vjeroučiteljica Zdenka Sever svoje je goste u posljednjoj ovotjednoj 'Večeri za 5' ugostila u svom domu u Donjem Orešju, mjestu nedaleko od Svetog Ivana Zeline.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Osim pripremljene večere, pažnju gostiju odmah je privukla i prostrana okućnica koja je pružila savršeno mjesto za druženje i opuštanje. Dok su čekali iduće slijedove, gosti su svaku priliku koristili za boravak na svježem zraku i uživanje u Zdenkinom zelenom kutku.

Večera za 5
Večera za 5 FOTO: RTL

Tomislav i Renato atmosferu su dodatno podigli glazbom – zasvirali su i zapjevali na terasi, dok su se Nenad i Alana zabavili u vrtu uz igru s loptom, ali i u društvu Zdenkina psa.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

večera za 5
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