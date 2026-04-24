Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5' u Selcima kuha Tino: 'Ja mu ne vjerujem da ne zna kuhati'

Tino Štambuk, 44-godišnji suprug i otac dvoje djece privest će ovaj poseban tjedan 'Večere za 5' kraju. Za svoje kolege, bračke članove dobrovoljnih vatrogasnih društava, kuhat će u DVD-u Selca

24.04.2026 12:00

Od malena je htio biti vatrogasac i jako voli svoj posao, ali otvoreno priznaje kako nije toliko na terenu i ne ide često na intervencije već više vremena provodi u kancelariji i bavi se administracijom i papirologijom.

Gledatelji mogu očekivati baš mene kakav jesam. Nisam nešto u kuhinji na ti, nema prevelikih očekivanja, ali možda vas sve iznenadim", kaže današnji domaćin, a njegov kolega iz Pučišća Josip za njega kaže: Tino je jedan dobar čovjek, perspektivan, uporan, sve što zamisli to ostvari."

Večera za 5 kod Tina FOTO: RTL

Iako je rekao da ne zna kuhati i da ne očekujemo puno, mislim da se dobro pripremio i da će napraviti dobra jela", optimistična je Žana.

Svoju večeru Tino će pripremiti s čokoladom, kozicama, suhim smokvama, tunom, lignjama, krumpirom i buđolom. Popis sastojaka je iznenađujući", komentirat će Josip, a Nikola i Žana dodati kako je popis sastojaka pomalo začudan i zbrčkan.

Josip će biti skeptičan i oko pripreme deserta: Nisam siguran je li koji desert napravio u životu, ali ja mu ne vjerujem da ne zna kuhati. Vidjet ćemo", zaključuje Josip.

Večera za 5 kod Tina FOTO: RTL

Ne propustite novu epizode 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

večera za 5 tino večera za 5
Brački vatrogasci u 'Večeri za 5' pokazali veliko srce i nagradu darovali udruzi 'Brački pupoljci': 'Dobro je činiti dobro - to je geslo!'

Večera za 5

Razumijete li brački? Mali rječnik otočkih izraza iz 'Večere za 5'

Moglo bi te zanimati

Pročitaj na Net.hr
