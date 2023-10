Povijesna 'Večera za 5'! Stjepan poslužio golubove za glavno jelo, Gabi dala svega četiri boda: 'Našla sam dlake, nije sam radio ni tijesta'

'Leteći odred 1' prvi je stigao pred ekipu na stol. Priznao je ekipi da mu je supruga pomogla pri izradi tjestenine za juhu, a zbog toga je Stjepan zaradio sitne zamjerke. "To je po meni automatski ocjena manje", jasan je bio Darijo. "Juha je bila korektna, bilo je komadića mesa od fazana i za početak sam bio dosta zadovoljan", dodao je poduzetnik. "Ništa posebnije ili drugačije od okusa juhe od kokoši", slikovito je svoje dojmove sumirala Gabrijela.

Glavno jelo - 'Leteći odred 2' bilo je iznenađenje za ekipu. Dinstane golubove je poslužio uz domaće žgance i domaći kukuruzni kruh. "Glavno jelo mi na prvu nije bilo apetitlih", ocijenio je izgled glavnog jela Darijo. Pohvalio je, pak, ambijent koji je Stjepan s trudom uredio. Ekipe se dojmila i domaćinova vinoteka, no primijetili su i da je Stjepan jako malo vlastite večere pojeo. "Malo više me razočarao kod glavnog jela taj batačić, na dijelu kože su se baš vidjele dlake", kritična je bila Gabrijela. Uskoro je gostima Stjepan ispričao o svom ocu i večeri koju je zapravo njemu posvetio. "Da nije bilo tog monologa, mi bismo bili opušteniji, večera bi bila veselija", komentirao je Marko. "Lijepo je da se drži tradicija", dodao je, pak, Darijo.

Golubovi se nisu baš proslavili, no uslijedio je i desert. Štrukli iz krušne peći s domaćim bučinim uljem stigli su posljednji, a zamjerke su se krenule nizati. "Žena je napravila rezance, kruh, štrukle, pola toga. Pa onda je žena mogla i poslužiti tu večeru", oštra je bi Gabrijela na kraju. "Ne zamjeram to što mu je netko pomogao", drugačije je razmišljanje pokazao Dragutin. Za kraj - njegove kćerkice su udijelile ekipi poklone te zasvirale klarinet. "Nisu potekle suze, ali bile su mu kristalne oči", primijetio je Marko koliko je Stjepan bio ponosan na svoju kći. Gabrijeli je to bio i najljepši dio večeri, a onda je uslijedilo još jedno iznenađenje - glazbenici su ekipi zasvirali i za kraj - ples ispred Stjepanovog doma.

