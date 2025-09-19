'Pozivam sve curice, žene, majke, kraljice da se uključe u ženski nogomet jer je stvarno super': poručila je ovotjedna pobjednica Ivana!

Posljednji dan tjedna posvećenog promoviranju ženskog nogometa u kojem su kuhače igračice NK Sesvetski Kraljevec kuhala je nogometna trenerica Ivana Car. Kao i ostale djevojke, Ivana je osvojila maksimalnih četrdeset bodova, a ostale djevojke zaključile su da upravo ona zaslužuje biti pobjednica.

Pripremu je započela hladnim predjelom, salatom od tjestenine s tunom, kukuruzom, kiselim krastavcima, vrhnjem i slanim sirom. Jelo je nazvala 'Zaleđe', a tijekom pripreme jela objasnila je i pojam zaleđa, a djevojke su ispravno pretpostavile da bi u predjelu mogla biti tuna.

'Glavni B dio' bio je naziv glavnog jela, a Ivana je pripremala paniranog oslića u panko mrvicama, a za Doroteu je posebno pripremila pileći file u tavi kako ne bi ostala gladna. Kao prilog je pripremila kuhano povrće i salatu sa strane.

Desert nazvan 'Treće poluvrijeme' Ivana je pripremala na kraju, a za desert je radila palačinke. Ipak, usred pripreme smjese u goste joj je stigla kolegica iz kluba i prijateljica Lana s tortom koju će Ivana poslužiti uz palačinke.

Djevojke su veselo stigle domaćici i zapjevale na dolasku, a prije nego što su se smjestile za stol nazdravile su prigodnim aperitivima. Ivana je od djevojaka na samom početku dobila krunu, šalicu sa šaljivim natpisom i zlatnu žlicu kako bi s njom jela.

Predjelo se svidjelo svima, pa tako i Dorotei: U predjelu je bilo sve što volim i fino je bilo", rekla je, a Ana dodala: Bilo je odlično, tuna nije bila presuha i tijesto je bilo taman kuhano."