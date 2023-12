Sjećate se Ivana iz 'Večere za 5'? Sada svira na zagrebačkom Adventu: 'Na Trgu se osjećam kao doma'

Što se tiče adventa ove godine, kreatori su se u Gradu Zagrebu izuzetno potrudili da okite grad. U svakom slučaju ambijent je fantastičan, ima dosta svirača, sadržaja, od kobasica do piletine na sve moguće načine. Ove godine, kao top lokaciju za sviranje odabrao sam Prašku ulicu, zato što se nalazi odmah pokraj Trga, budući da se za sviranje na Trgu ne može dobiti dozvola, ali redari i policija nam u ovo vrijeme dopuste da se približimo. Zaista je ambijent predivan! Još nisam do sada vidio nešto ovakvo. Ako je do sada advent u Zagrebu bio najbolji u Europi, onda je ove godine najbolji na svijetu!

Osim što gradom odašiljete pozitivnu energiju glazbom, kako se pripremate za blagdane?

Cijela moja obitelj drži do tradicije. Na Badnjak se uvijek radi bakalar iako moja žena to ne voli jer cijela kuća dosta smrdi po tome, ali to je jedna tradicija koju smo mi njegovali do danas. Za Božić uvijek bude purica s mlincima. Svake godine idemo na polnoćku. Ove godine konkretno idemo u Rovinj, jer je supruga iz Rovinja, pa ću i tamo na Badnjak svirati i vidjeti kakav je tamo advent. Uvijek se molimo, palimo adventske svijeće, bor smo okitili, ukrasili kuću kuglicama i lampicama. Ove godine sam čak svirao i na adventu u Banja Luci. Odlučio sam jedan dan i autom otišao do tamo i zaista su me iznenadili koliko su fleksibilni. Pitao sam policajca gdje mogu odsvirati pa mi je rekao: "Ma sviraj gdje želiš u ovoj ulici!". Stvarno je jedan prekrasan ambijent ove godine. Mir i blagostanje u Hrvatskoj. Na trgu je sasvim domaća atmosfera, kao da si doma, uzmeš kavu, sjedneš na klupicu - stvarno kao doma.