Katarina je u 'Večeri za 5' spremala predjelo naziva 'Pametni hruskavci', a u nastavku donosimo recept za jelo koje je izazvalo puno zanimanja gledatelja.
Sastojci:
1 dl vode
1 žlica vegete
70 g margarina
40 g brašna
60 g mrvica
200 g mozga od svinje
1 jaje
Peršin
Papar
Muškatni oraščić
Limunov sok
Brašno jaje i ulje za prženje
Priprema:
U vodu dodajte Vegetu, margarin i pustite da provri. Zatim postepeno miješajući dodavajte brašno i miješajte dok se smjesa ne zgusne i počne odljepljivati od dna posude. Nakon toga je ohladite i lagano umiješajte najprije jaje, a zatim mozak (koji prije toga prelijte vrućom vodom i odstranite žilice, a zatim iskošite). Na kraju dodajte mrvice, peršin, papar, muškatni oraščić i limunov sok. Od dobivene smjese oblikujte okruglice, uvaljajte ih u brašno i jaje pa pržite u ulju.
Vrijeme pripreme: oko 35 minuta.
Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!
Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.