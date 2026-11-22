Katarina je u 'Večeri za 5' spremala predjelo naziva 'Pametni hruskavci', a u nastavku donosimo recept za jelo koje je izazvalo puno zanimanja gledatelja.

Priprema:

U vodu dodajte Vegetu, margarin i pustite da provri. Zatim postepeno miješajući dodavajte brašno i miješajte dok se smjesa ne zgusne i počne odljepljivati od dna posude. Nakon toga je ohladite i lagano umiješajte najprije jaje, a zatim mozak (koji prije toga prelijte vrućom vodom i odstranite žilice, a zatim iskošite). Na kraju dodajte mrvice, peršin, papar, muškatni oraščić i limunov sok. Od dobivene smjese oblikujte okruglice, uvaljajte ih u brašno i jaje pa pržite u ulju.

Vrijeme pripreme: oko 35 minuta.

Ako volite kuhanje, druženje i zabavu, sada je prava prilika da zasjate u 'Večeri za 5'! Pokažite svima svoje kulinarske vještine i dokažite da ste najbolji domaćin!

Prijaviti se možete putem poveznice: https://www.rtl.hr/prijave/prijavi-se-u-veceru-za-5.html ili pozivom na broj 098 165 0448.