Pripremite ga za Uskrs: Donosimo recept za žarko željeni čokoladni desert s narančom iz 'Večere za 5'!

DESERT

BISKVIT

Za biskivt nam trebaju nam četiri jaj, četiri žlice šećera. To se sve izmiksa dok smjesa ne posvijetli. Dok miksamo dodajemo 50 ml mlijeka, 50 ml ulja, četiri žlice glatkog brašna, jedan prašak za pecivo i tri žlice kakaa. Sve to miksamo dok ne dobijemo jednoličnu masu. Smjesu koju smo dobili premestimo u okrugli kalup te stavimo u pećnicu koja je zagrejana na 180 da se peče 20 minuta. Za to vrijeme radimo ganache- 300 ml vrhnja za šlag, zagrijemo do vrenja te vruće vrhnje za šlag prelijemo preko 150 g čokolade za kuhanje. Miješamo dok se čokolada ne rastopi. Vrući biskvit prelijte sa 100 ml soka od naranče pa ga ostavite da se malo ohladi na sobnoj temperaturi. Mlaki ganache prelijte preko mlakog biskvita i stavite u hladnjak. Dok se biskvit i ganache hlade, mi radimo kremu.