Problematičnoj torti unatoč! Sanja sjajnom atmosferom otvorila novu sezonu 'Večere za 5'

Fino, Finije, Najfinije - nazivi su jela kojima je Sanja pokušala osvojiti protukandidate. U tome je očito i uspjela budući da je za svoja jela dobila visokih 38 bodova. Komplimenti su prštali sa svih strana, unatoč desertu koji i nije do kraja uspio!

Predjelo pod nazivom Fino svidjelo se gostima. "Šareno, svega pomalo", pohvalio je izgled predjela Dejan. "Jako ukusno, pozitivno sam se iznenadio", dodao je. Jadranka se oduševila okusom jela, dojmilo ju je to više nego sam izgled predjela. "Prvi put sam sada jela humus, jelo je bilo finog okusa, oduševilo me", dodala je Ivana.

U ugodnoj atmosferi, nastavilo se Finijim - glavnim jelom. "Glavno jelo bilo je jako lijepo servirano, šaroliko postavljeno na tanjuru", komentirala je Ivana. Serviranje je pohvalila i Miroslava. Najfinije jelo večeri posljednje je stiglo na stol - desert kojeg je činila torta od jagoda s mascarponeom. Sanjina torta nije se stisnula do kraja, no komentari su i dalje bili jako pozitivni. "Crveno, osvježavajuće, čini se da je ukusno i da je uloženo puno truda", komentirao je Dejan. "Nije je izbacilo iz takta što joj desert nije uspio, no bilo joj je žao", dodala je Jadranka. "Desert je izgledao potopljeno. Okus je bio fantastičan", komentirala je Ivana. "Sve je fino", zaključila je Miroslava.