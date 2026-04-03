Profesionalac Jurica odnio pobjedu rapskog tjedna: 'Hvala lijepa svima i bilo mi je drago sudjelovati u 'Večeri za 5'

Posljednji dan rapskog tjedna 'Večere za 5' kuhao je Zagrepčanin Mijomir. Za svoju večeru osvojio je 67 bodova, a pobjedu je odnio kuhar Jurica s osvojenih 78 bodova

Domaćin Mijomir pripremu svoje večere započeo je desertom 'Pazi, poskliznut' ćeš se', kolačem s biskvitom, čokoladnom kremom, bananama i šlagom, koji je Miju pripremala mama i to je prvi kolač koji je baš zavolio.

Slijedila je priprema glavnog jela 'Ljeto na vilici' i nitko od gostiju, gledajući naziv jela, nisu pogodili o čemu je riječ, osim Jurice, koji je ispravno pretpostavio da se radi o špagetima s klasičnim bolonjez umakom, a domaćin se odlučio ovo pripremati kao glavno jelo jer je smatrao da to ne može pokvariti.

Šanse za pobjedu imam samo ako se ekipa dobro našali jer nakon onih svih specijaliteta... Mogu ih nahraniti, ali pripremiti takvu neku deliciju, nemam šanse, realno", rekao je domaćin ususret večeri. Za predjelo je pripremio juhu od rajčice, a zatim se spremio za doček gostiju.

Nakon okupljanja i prigodne zdravice, ekipa se smjestila za stol te je večera započela juhom od rajčice, koji su gosti dobro prihvatili. Jedna dobra juha prije glavnog jela baš otvara apetit", komentirao je Damir Cerovski, dok je Jurica primijetio da je juha ukusna, ali da joj malo nedostaje soli i papra". Damir Maušan bio je posebno zadovoljan što će zadnji dan pojesti juhu.

Glavno jelo također se svidjelo gostima: Ovo je baš ono konkretno jelo i za zadnji dan baš će mi ovo dobro sjesti", komentirao je Damir Matušan, a kad je bolonjez i kušao dodao: Okus ovog jela je veličanstven", a njegov imenjak zaključio: Najjednostavnija jela zapravo su najbolja jela."

Domaćin je također bio zadovoljan svojim jelom: Bolonjez je i mene iznenadio, stvarno je ispao odlično, nekad i najjednostavnija jela ispadnu fenomenalno." Desert goste nije oduševio, većini je bio nedovoljno sladak, ali bio im je u redu i uglavnom su svoje porcije pojeli.

Slijedilo je ocjenjivanje. Od Damira Matušana Mijo je dobio deset bodova za hranu, od Jurice šest, od Damira Cerovskog osam, a sedam od Ivane. Za atmosferu je od Jurice dobio osam bodova, od Ivane devet, od Damira Matušana deset, a od njegovog imenjaka devet jer, kako kaže, sve je bilo odlično, ali nisu zapjevali na kraju večere.

Preostalo je proglasiti pobjednika. Na petom mjestu našao se Damir Matušan, na četvrtom Mijo, na trećem Damir Cerovski, na drugom Ivana, a pobjedu je odnio Jurica s osvojenih 78 bodova. Iznenađeni pobjednik nije skrivao zadovoljstvo: Nisam očekivao da ću biti pobjednik, ali mi je ipak drago da sam osvojio ovu nagradu. Hvala lijepo svima i bilo mi je drago sudjelovati u 'Večeri za 5'."

