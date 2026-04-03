Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Profesionalac Jurica odnio pobjedu rapskog tjedna: 'Hvala lijepa svima i bilo mi je drago sudjelovati u 'Večeri za 5'

Posljednji dan rapskog tjedna 'Večere za 5' kuhao je Zagrepčanin Mijomir. Za svoju večeru osvojio je 67 bodova, a pobjedu je odnio kuhar Jurica s osvojenih 78 bodova

RTL.hr
03.04.2026 19:00

Domaćin Mijomir pripremu svoje večere započeo je desertom 'Pazi, poskliznut' ćeš se', kolačem s biskvitom, čokoladnom kremom, bananama i šlagom, koji je Miju pripremala mama i to je prvi kolač koji je baš zavolio. 

Mijo, Večera za 5 FOTO: RTL

Slijedila je priprema glavnog jela 'Ljeto na vilici' i nitko od gostiju, gledajući naziv jela, nisu pogodili o čemu je riječ, osim Jurice, koji je ispravno pretpostavio da se radi o špagetima s klasičnim bolonjez umakom, a domaćin se odlučio ovo pripremati kao glavno jelo jer je smatrao da to ne može pokvariti.

Večera za 5 kod Mijomira FOTO: RTL

Šanse za pobjedu imam samo ako se ekipa dobro našali jer nakon onih svih specijaliteta... Mogu ih nahraniti, ali pripremiti takvu neku deliciju, nemam šanse, realno", rekao je domaćin ususret večeri. Za predjelo je pripremio juhu od rajčice, a zatim se spremio za doček gostiju.

Večera za 5 kod Mijomira FOTO: RTL

Nakon okupljanja i prigodne zdravice, ekipa se smjestila za stol te je večera započela juhom od rajčice, koji su gosti dobro prihvatili. Jedna dobra juha prije glavnog jela baš otvara apetit", komentirao je Damir Cerovski, dok je Jurica primijetio da je juha ukusna, ali da joj malo nedostaje soli i papra". Damir Maušan bio je posebno zadovoljan što će zadnji dan pojesti juhu.

Večera za 5 kod Mijomira FOTO: RTL
Večera za 5 kod Mijomira FOTO: RTL

Glavno jelo također se svidjelo gostima: Ovo je baš ono konkretno jelo i za zadnji dan baš će mi ovo dobro sjesti", komentirao je Damir Matušan, a kad je bolonjez i kušao dodao: Okus ovog jela je veličanstven", a njegov imenjak zaključio: Najjednostavnija jela zapravo su najbolja jela."

Večera za 5 kod Mijomira FOTO: RTL
Večera za 5 kod Mijomira FOTO: RTL

Domaćin je također bio zadovoljan svojim jelom: Bolonjez je i mene iznenadio, stvarno je ispao odlično, nekad i najjednostavnija jela ispadnu fenomenalno." Desert goste nije oduševio, većini je bio nedovoljno sladak, ali bio im je u redu i uglavnom su svoje porcije pojeli.

Večera za 5 kod Mijomira FOTO: RTL

Slijedilo je ocjenjivanje. Od Damira Matušana Mijo je dobio deset bodova za hranu, od Jurice šest, od Damira Cerovskog osam, a sedam od Ivane. Za atmosferu je od Jurice dobio osam bodova, od Ivane devet, od Damira Matušana deset, a od njegovog imenjaka devet jer, kako kaže, sve je bilo odlično, ali nisu zapjevali na kraju večere.

Večera za 5 kod Mijomira FOTO: RTL
Večera za 5 kod Mijomira FOTO: RTL

Preostalo je proglasiti pobjednika. Na petom mjestu našao se Damir Matušan, na četvrtom Mijo, na trećem Damir Cerovski, na drugom Ivana, a pobjedu je odnio Jurica s osvojenih 78 bodova. Iznenađeni pobjednik nije skrivao zadovoljstvo: Nisam očekivao da ću biti pobjednik, ali mi je ipak drago da sam osvojio ovu nagradu. Hvala lijepo svima i bilo mi je drago sudjelovati u 'Večeri za 5'."

Jurica, Večera za 5 FOTO: RTL
Večera za 5 FOTO: RTL

Ne propustite nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

večera za 5 mijomir večera za 5
Moglo bi te zanimati

Rapski tjedan zatvara Zagrepčanin Mijo: 'Nadam se da ću ovom večerom pobijediti sam sebe'

Damir nije uspio impresionirati goste svojom večerom: 'On se predstavio kao majstor, očekivao sam puno više od onog što sam dobio na tanjuru'

Danas kuha Damir Matušan: 'Mislim da će se pokazati u najboljem svjetlu, on nema baš treme'

Mlada Ivana pokazala se kao odlična domaćica i za večeru osvojila visokih 77 bodova: 'Odlično, odlično, odlično!'

Damir poslužio 'brkati' desert i bacio sumnju: 'Jesi ovo ti radio ili ti je netko pomogao?'

Za prste polizati: Donosimo recept za pincu od omiljene Zdenke Jakuš iz 'Večere za 5'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?