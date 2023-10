Propali njoki, dobra atmosfera i iznimno kritična Mara: 'Desert mi nije bio po volji, nisam mogla...'

Analitičarka tržišta Višnjica Vučko ugostila je protukandidatkinje prvog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Iskustva pred kamerama već ima pa se Višnjica odlično snašla u ulozi domaćice. Ugostila je umirovljenice Ankicu i Maru, skladištarku Antoniju i domaćicu Nevenku. Za svoju večeru Višnjica je dobila visokih 36 bodova! Antonija joj je udijelila osam bodova i to zbog glavnog jela - koje je bilo preteško i premasno. Devet bodova dala je domaćici Nevenka - 'desert je bio presuh, ostalo je bilo ok, kao i gazdarica'. "Moja ocjena je devet, sve je bilo u redu, ali desert mi je bio tvrd pa moram ovakvu ocjenu dati". Desetku je Višnjici dala samo Ankici, koja nije imala nikakve primjedbe.

Pripravu večere Višnjica je započela predjelom - Markovom tortom. "Ovo je predjelo i ne može biti torta nikako, možda će biti slično torti", komentirala je Mara, no Višnjica je bila odlučna pa je tortu od kozica i šunke odlučila servirati kao prvo ovotjedno jelo. Uslijedila je priprava glavnog jela. Julkino 'To je to' jelo je posvećeno Višnjicinoj kćeri - rolana svinjetina sa domaćim njokima i umakom bila je pun pogodak. Pripravu svoje večere Višnjica je zaključila desertom. Ljepljivi Pavle skrivao je jednostavan desert s jagodama.