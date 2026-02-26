Proteklih večeri Lukrecia iz 'Večere za 5' podizala je atmosferu, a evo koje je ona ocjene dobila za svoju

icon-close

Nakon što je najmlađa ovotjedna domaćica, svestrana Lukrecia Pernar, zatvorila vrata svoje kuhinje u 'Večeri za 5', gosti su se suočili s najtežim zadatkom: ocjenjivanjem. Večer ispunjena glamurom, zdravim namirnicama i pokojim kulinarskim iznenađenjem rezultirala je šarolikim dojmovima i ocjenama koje su pokazale da su se mišljenja za stolom itekako razlikovala. Iako je Lukrecija bila zadovoljna postignutim, konačni bodovi otkrili su što su joj gosti najviše zamjerili.

Šarolike ocjene za kulinarski trud

Kada je riječ o hrani, Lukrecija je prikupila solidna 34 boda, no put do tog zbroja bio je popločen vrlo različitim ocjenama. Nataša, koja je tijekom pripreme večere izražavala određenu skepsu, na kraju je bila najviše oduševljena. "Lukrecija me iznenadila jako večerom. Sve joj je bilo jako ukusno i stoga moja ocjena deset", poručila je bez oklijevanja, nagradivši domaćicu maksimalnim brojem bodova.

Lukrecia, Večera za 5 FOTO: RTL

S druge strane, Mahir je večeru opisao kao "punu boja" i kompleksnosti, pohvalivši što hrana nije bila masna. Ipak, uz napomenu da su mu nedostajali neki umaci, dodijelio joj je visoku devetku, istaknuvši kako on u njezinim godinama nije znao pripremiti ni pola onoga što je ona poslužila. Petar je bio konkretan u svojoj pohvali. "Glavno jelo je pobijedilo i glavno jelo me jedino osvojilo", izjavio je i svoju ocjenu zaokružio na osam. Najkritičniji je bio Marko, koji je smatrao da okusi nisu bili pretjerano dojmljivi. "Na oku je to lijepo izgledalo u čaši, sve onako dekorativno. Međutim, okusi mi se nisu dojmili nešto pretjerano i iz tog razloga dajem ocjenu sedam", objasnio je.

Atmosfera kao kamen spoticanja

Iako je hrana dobila prolaznu ocjenu, atmosfera je bila segment večere koji je izazvao najviše polemika. Gosti su se složili da je večer bila napeta, a neki su osjetili da je domaćica bila previše usredotočena na sebe. Marko je bio najoštriji u svojoj kritici, dodijelivši atmosferi sedmicu. "Budući da smo večeras imali nekakav osjećaj da je naša domaćica, vjerojatno zbog prirode njezinog hobija, manekenskog posla, u biti sebe stavila u centar pažnje, a mi smo nekako bili manje bitni", kazao je.

Lukrecia, Večera za 5 FOTO: RTL