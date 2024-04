Protukandidati puni pohvala za domaćicu Nikolinu: 'Takvih žena nema, zadivljen sam što sam sreo takvu ženu'

''Ovako servirano predjelo, do sad, nisam imao prilike kušati, stvarno nešto novo. U raznim kombinacija jesam, no ovoj ne'', rekao je Nedjeljko. ''Jako mi je čudno'', rekao je Ljubo domaćici. ''Nikada ovo nisam ni vidio, a kamoli jeo'', dodao je. Slobodanka Nina je komentirala kako je predjelo bilo lagano i ukusno.

Trgovkinja Nikolina Vuica je treća ovotjedna domaćica 'Večere za 5' , a za predjelo je napravila kiflice s od lisnatog tijesta sa sirom i domaćim pršutom 'Punjene rolice', a gostima se svidjela dekoracija. ''Jako je lijepo složila tanjur'', komentirala je Slobodanka Nina kojoj se, također, svidjelo i posluženo domaće suho vino. ''Baš ti je lijepo ovo vino – žensko, malo skuplja usta, volim to'', dodala je. Nedjeljku je vino ipak bilo previše suho. Domaćica je komentirala kako ne pije vino pa ne zna je li previše suho, no drago joj je da se svidjelo ostalim kandidatima.

''Predjelo je izgledalo jako lijepo. Samo sam se čudio što to nikad u životu nisam vidio. Ne znam što ću jesti, pitao sam što je to... Malo me uhvatila trema. Što ću sada, mila majko?'', komentirao je Ljubo. ''Nema veze, našao sam hrabrosti da probam i to'', dodao je. ''Imam čast što imam takvu kolegicu u emisiji. Daješ mi veliku inspiraciju'', rekao je Ljubo domaćici. ''Takvih žena nema, zadivljen sam što sam u 'Večeri za 5' sreo takvu ženu'', nahvalio je Ljubo Nikolinu, a ona je komentirala kako dijeli jako lijepe komplimente, no ipak nekada previše priča.

Slobodanka Nina je također pohvalila domaćicu. ''Sve si nam bolja i bolja. Dakle, očekujemo u petak od tebe raspašoj'', rekla je Slobodanka Nina, a isto je primijetio i Zoran. ''Danas je Nikolina bila puno opuštenija, vedrija nego prijašnjih dana'', rekao je Zoran. ''Večeras je Nikolina bila izuzetno dobra, s obzirom na to da je stidljiva – žena s uvijek malo treme'', zaključio je Nedjeljko.

