Protukandidati se šale na račun domaćina: 'Ljubo, nikada nisam probala ovako dobro jelo'

Predzadnji ovotjedni domaćin 'Večere za 5' je ugostitelj Ljubo Bebić. Domaćin je za kraj večeri poslužio palačinke s višnjama naziva 'Nešto neviđeno', a smijeh i šale su se nastavile i na desertu. ''Ljubo, nikada nisam probala ovako dobro jelo'', komentirala je Nikolina, a Ljubo je samo gledao u nju očito shvaćajući njenu šalu. Šalu na stranu, Nikolina je pohvalila desert domaćina. ''Okus je bio savršen, stvarno je lijepo ispekao palačinke i sladoled je odgovarao'', rekla je Nikolina.

''Desert nije bio loš za pojesti, no malo smo više očekivali od domaćina'', komentirali su Nedjeljko i Zoran. ''No, prolazno je'', dodali su. ''Nikada nisam probala bolji desert! Svaka čast – prava dvadesetica'', nastavila je Nikolina sa šalama misleći kako ih on nije shvatio. ''Nije shvatio šalu pa je bio sav izgubljen u tom trenutku'', komentirala je Nikolina, a Slobodanka misli suprotno. ''Vjerujem da je shvatio jer je vrlo inteligentan čovjek, no možda nije odgovorio na način na koji smo mi to očekivali'', rekla je Slobodanka.