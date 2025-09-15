Prva domaćica novog tjedna 'Večere za 5', nogometašica Ana, ne skriva natjecateljski duh: 'Cure, pripremite se jer ću ja najbolje skuhati!'

Novi tjedan 'Večere za 5' u kojem će se za glavnu nagradu boriti nogometašice NK Sesvetski Kraljevec otvorit će Ana Pavlić, strastvena sportašica i voditeljica odjela u trgovini namještaja. Ana će svoje protukandidatkinje Dinu, Anteu, Doroteu i Ivanu ugostiti u Sesvetskom Kraljevcu.

Vratarka seniorske ekipe NK Sesvetski Kraljevec kaže kako je ljubav prema nogometu krenula od malih nogu, ali kako tada nije bilo ženske nogometne ekipe posvetila se karateu. Ipak, kad se osnovala ženska nogometna selekcija, uključila se u ekipu.

Uporna sam, ustrajem na svom cilju koji si zacrtam i volim živjeti život kroz sport", kaže Ana i dodaje: Jako volim svoj posao, ponekad i previše jer okupira većinu mog dana, ali kad dođem doma, onda je opuštanje." A slobodno vrijeme, osim na treningu, rado provodi s nećacima, čitajući knjige ili ispred televizora, najradije uz neki dobri film.