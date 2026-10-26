Prva domaćica ovotjedne 'Večere za 5' otkrila svoje mađarske korijene i kako je naučila hrvatski jezik

Naime, Ilonka potječe iz mađarske obitelji iz Opatovca, a prisjetila se i kako je kao djevojčica učila hrvatski jezik. U tome su joj pomogli svakodnevni susreti s drugom djecom, ali i njezina majka.

Ovoga tjedna 'Večera za 5' kuha se u Slavoniji, a čast da prva ugosti ostale kandidate pripala je 70-godišnjoj Ilonki. Prije nego što se posvetila pripremi večere, domaćica je otkrila nešto više o sebi i svom odrastanju.

"Vrlo interesantno je bilo kad su prolazile djevojčice i ja bih ih na mađarskom pitala kamo idu", ispričala je Ilonka, a potom pojasnila kako bi njezina majka djevojčicama prevela ono što je rekla.

"Ja sam tako učila hrvatski", prisjetila se domaćica.

Život ju je naposljetku odveo u Vukovar, gdje je ostala živjeti i osnovala svoju obitelj. Danas je Ilonka majka i ponosna baka petero unučadi, a ovoga tjedna gledatelji će je imati priliku upoznati i kroz njezino kulinarsko umijeće u 'Večeri za 5'.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.