Prvi dan ovotjedne 'Večere za 5' odmah kritike za stolom: 'Vrlo je direktna i kaže što misli – to mi je uredu'

Prva ovotjedna domaćica 'Večere za 5' je dentalna tehničarka Lana Ljubek iz Mihovljana, a za glavno jelo je pripremila pileće rolice punjene sa šunkom, sirom i krastavcima, uz krumpir i zelje na salatu naziva 'Ecilor'.

''Tanjur glavnog jela je možda bio prejednostavan'', komentirao je Davor. ''Mogla je kuhane krumpire malo s nečim upotpuniti'', dodao je, a s njime se složio i Josip: ''Dekoracija je bila prejednostavna.''

Petra pak misli kako nije nedostajalo dekoracije, no tanjur joj je izgledao previše zasitno. Za stolom su se protukandidati složili kako je fino i ukusno. ''Prsa su malo previše suha, no sve u svemu fino je'', rekla je Petra. Ostali su se, upravo zbog komentara, složili kako je Petra vrlo iskrena i otvorena osoba. ''Vrlo je direktna i kaže što misli – to mi je uredu, čuti kritiku umjesto da svi govore kako im je sve uredu, a zapravo ne misle to'', priznala je domaćica.