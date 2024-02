Domaćin Daniel otkrio razlog svoje pobožnosti: 'Imao sam svakodnevne panične napade, borio se s tjeskobom...'

Prvi ovotjedni domaćin ' Večere za 5' je student digitalnog marketinga Daniel Mijatović , a tijekom pripreme večere otkrio je više o svom životu. ''Svojim vrlinama smatram ustrajnost, kada me nešto zanima idem do kraja u tome i to jako duboko – mogu se hiper fokusirati te ne pijem, ne pušim, ne psujem. Riješio sam se poroka, očistio sam život od toga te od tada imam puno više uspjeha u svim segmentima života'', ispričao je Daniel, a Irena misli da bi se svi ljudi na svijetu trebali tako ponašati: ''Piti umjereno, a pušiti ne treba jer je to izmišljeno.''

Tina je priznala kako nikakvo nadnaravno iskustvo nije doživjela, no da ni ne zna što se pod time smatra.

''Prilikom tog iskustva sam se molio svojim riječima iz srca. Svim sam srcem vapio Bogu jer sam tada već bio siguran da on postoji i molio ga da me iscijeli te da me oslobodi od tih stvari s kojima se mučim. Nakon nekih pola sata molitve, osjetio sam da se s neba spušta nekakva sila koja me dotaknula i ušla u moje srce. Kao da je iz mene izašla sva negativa, a u mene ušlo nešto drugo, nešto što me jako smirilo i opustilo. Pao sam na pod, osjećao se kao da sam u blaženstvu. Preplavio me mir kakav nikad prije u životu nisam doživio i doživio sam natprirodno iscjeljenje. To je bilo neugodnije iskustvo i najljepši osjećaj ikad – preplavljenost mirom od glave do pete, ljubav i sigurnost te sam znao da sam voljen, da je to Isus'', opisao je Daniel svoje proživljeno iskustvo.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!