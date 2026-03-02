Pukla štikla u 'Večeri za 5'! Mirjana cupkala po sijenu, a krava u štali nije imala milosti

icon-close

U srcu zelenog Zagorja, gdje se tradicija i gostoljubivost isprepliću na svakom bregu, ovotjedna 'Večera za 5' započela je na imanju Romininom imanju. Iako je cilj popularnog kulinarskog showa predstaviti najbolje od lokalne kuhinje, Romina je svojim gostima odlučila ponuditi puno više od tanjura. Pružila im je autentično iskustvo života na selu, dokazavši da je savršena domaćica ona koja misli na svaki detalj, od dekoracije stola do nezaboravnih uspomena stvorenih među balama sijena.

Domaćica koja je mislila na sve

Od samog dolaska gostiju, bilo je jasno da Romina ništa ne prepušta slučaju. Stol je bio pažljivo dekoriran, spajajući rustikalni šarm s elegancijom, a na svakom koraku osjećala se toplina doma. No, Romina je otišla korak dalje od standardnog gostoprimstva. Svakog je gosta na odlasku dočekao poklon koji najbolje opisuje njezin trud i životni stil, domaći sir s njezinog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. "To su naši sirevi, pa bih htjela da se sjetite mene", poručila je Romina, darujući im komadić svoje svakodnevice i ljubavi koju ulaže u proizvodnju. Upravo ta posvećenost detaljima i želja da podijeli dio sebe s drugima pokazali su se kao recept za uspjeh.

Neočekivani izazov među kravama

Pravo iznenađenje večeri uslijedilo je nakon predjela, kada je domaćica svoje goste, Marija i Mirjanu, pozvala u štalu na poseban zadatak. Njihova misija bila je identificirati četiri Romine najdraže krave: Ružu, Svetu, Fridu i Mazu. Dok je Mario spremno prihvatio izazov, Mirjana je imala mali modni problem. "Ne mogu, imam štikle! Kako u štiklama u štalu?", povikala je kroz smijeh, no ubrzo je popustila i hrabro zakoračila u sijeno. Avantura je rezultirala slomljenom petom, no Mirjana je to prihvatila s humorom. "Moja štikla vam se odlijepila. Nije mi žao, sutra budu nove. Nije ona za štalu, već za crvene tepihe", objasnila je, dok je kaotična potraga za kravama nasmijala cijelu ekipu. Ovaj nesvakidašnji zadatak postao je vrhunac večeri, pokazavši kako se uz malo kreativnosti i opuštenosti stvaraju najljepše uspomene.

Zagorska idila kao savršena kulisa