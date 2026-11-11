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Večera za 5

Radmila iz 'Večere za 5' o umirovljeničkom životu: 'Bilo mi je jako lijepo raditi da bih radila još'

Radmila uživa u mirovini, ali je obožavala i raditi

RTL.hr
11.11.2026 19:00

Umirovljenica Radmila Obraz iz Gornjeg Draganca ugostila je ostale kandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Ispričala je da sa suprugom rado posjećuje zabave i druži se s umirovljenicima. Imaju velik krug prijatelja, vole kartati belu, a pronađe se vremena i za poslove u kući i oko nje.

Radmila, Večera za 5
Radmila, Večera za 5 FOTO: RTL

Iako uživa u mirovini, 65-godišnja Radmila otkrila je da je jako voljela svoj posao u jednoj tvrtki u Čazmi. Malo joj je žao što se umirovila. "Otišla sam u punu mirovinu s 43 godine radnog staža i 16 dana, ali bilo mi je jako lijepo raditi da bih radila još", istaknula je. 

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

Večera za 5 radmila obraz
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