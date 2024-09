Radovan je trenutno posljednji! Anka otkrila: 'Nešto mi je nedostajalo u predjelu, a ni u glavnom jelu nije sve bilo savršeno'

Ugostitelj Radovan Handjal ugostio je protukandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobio je 35 bodova! Jedini desetku dobio je od Zdenke, dok mu je Marcela udijelila devet bodova jer joj se boškarin nije svidio. Osmice je dobio od Anke i Franka. "Nešto mi je nedostajalo u predjelu, a ni u glavnom jelu nije sve bilo savršeno", zaključila je Anka.

Pripravu večere Radovan je započeo glavnim jelom nazvanim 'Istra u pjatu'. "Znam da je to tanjur, a što će biti u njemu, to će biti iznenađenje", otkrila je Anka. "Logično je da će to biti boškarin", zaključila je, pak, Marcela. Uskoro je domaćin otkrio da će od boškarina raditi gulaš, dok je za desert priredio 'Ljubav na kraju'. "Pretpostavljam da će to biti vrhnje i štapić vanilije, a što će iz toga... nije otkrio treći sastojak", komentirala je Marcela popis sastojaka. Za kraj, stiglo je pred ekipu predjelo 'Tri puta tri u jedan pjat'. "Naziv predjela je neobičan, ne mogu ga definirati, ali vidjet ćemo što je pjesnik htio reći", komentirala je Marcela. Radovan je uskoro otkrio da će za predjelo poslužiti tri vrste sira, nareska i gljiva. "Od Radovana očekujem trijumf, koliko nam je napričao, mislim da će biti dobro i da se neće razočarati", zaključio je Franko.