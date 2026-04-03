Večera za 5

Rapski tjedan zatvara Zagrepčanin Mijo: 'Nadam se da ću ovom večerom pobijediti sam sebe'

Mijo kuha posljednjeg dana 'Večere za 5'

03.04.2026 12:14

Rapski tjedan 'Večere za 5' kraju će privesti Mijomir Jovanović. Ovaj 39-godišnji majstor tona godinama je dio ekipa raznih televizijskih emisija, a sada se odlučio, za promjenu, biti ispred kamere. U svoje slobodno vrijeme voli igrati šah, družiti se s prijateljima i putovati.

Njegova energija mi je baš onako vesela, ima dobru vibru, uvijek je pozitivan", kaže za današnjeg domaćina Ivana, a Jurica dodaje kako se Mijo dobro snašao među nama.

Volio bih ostati zauvijek mlad, veselog duha, pozitivan, još kad bi kosu imao da je na vjetriću pustim", za sebe, u svom stilu kaže domaćin i dodaje: Nisam najbolji u kuhanju, ali nadam se da ću pobijediti tu tremu i da ću s ovom večerom pobijediti sam sebe."

Mijo, Večera za 5
Mijo, Večera za 5 FOTO: RTL

Zbog prirode svog posla gdje susrećem puno ljudi svoje slobodno vrijeme više volim provoditi sam sa sobom, sa životinjama ili u prirodi", kaže Mijomir.

Nemam neka prevelika očekivanja, nije se pohvalio da je neki odličan kuhar, ali mislim da će to biti solidno i ukusno", podijelit će svoja očekivanja od večere Ivana.

Za svoje goste Mijo će pripremiti predjelo naziva 'Zlatno sunce se kupa', glavno jelo 'Ljetno na vilici' i desert 'Pazi, poskliznut' ćeš se'.

Kako je danas posljednji dan preostaje vidjeti i tko će odnijeti pobjedu - ne propustite doznati danas od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

