Raskošni dom, rijetko vino Tome Zdravkovića i savršenstvo do detalja! Perfekcionistica Monika ostavila ekipu bez teksta

Pripravu večere Monika je započela glavnim jelom kojeg je nazvala 'Poljubi me u obraz'. "Bijeli tartuf je sigurno dodatak u glavnom jelu", pretpostavila je Renata. Monika je za glavno jelo odlučila spraviti obraze od boškarina. Leon je uskoro otkrio da jedva čeka isprobati to jelo. Uz obraze je odlučila poslužiti pire, no prije toga, spravila je predjelo 'Pomiriši me nježno'. "Jaja kao sastojak su osjetljiva i nježna, možda su oni pripremljeni", komentirala je Renata. I bila je donekle u pravu, Monika je, naime, od pačjih jaja i brašna radila domaću tjesteninu. Za desert je, pak, domaćica spravila 'Dekonstruirani marun'. "Kesten čokolada i amarena - klasični desert, možda neki mousse napravi", pretpostavio je Leon. Bilo je u desertu zaista i čokolade i kestena. Ekipa je od Monike imala visoka očekivanja, a ona se trudila ispuniti ih!