Večera za 5

Razumijete li brački? Mali rječnik otočkih izraza iz 'Večere za 5'

Popularni kulinarski show 'Večera za 5' ovoga je tjedna gledatelje odveo na otok Brač, gdje su snage za štednjakom odmjerili brački vatrogasci. Osim što su pokazali zavidno kulinarsko umijeće, kandidati su gledatelje upoznali i s bogatstvom lokalnog govora

24.04.2026 10:00

Domaćin Nikola, svima poznatiji kao Čarli, kroz pripremu svoje večere koristio je niz izraza koji su dio svakodnevnog života na otoku, ali bi stanovnicima ostatka Hrvatske mogli zvučati nepoznato. Ako ste se i vi pitali što znače riječi poput "fjaka", "teća" ili "šug", donosimo vam mali brački rječnik koji će vam pomoći da idući put bez problema pratite recepte s otoka.

Život bez 'šušura' u zagrljaju 'fjake'

Prije nego što je uopće zasukao rukave i primio se kuhanja, domaćin Čarli opisao je svoj idealan odmor. Rekao je kako najviše voli provoditi vrijeme s obitelji "na nekoj osami, kad smo svi skupa i nema puno šušura". Riječ 'šušur' savršeno opisuje živahnu, ponekad i bučnu atmosferu, gužvu i vrevu karakterističnu za ljetne mjesece na obali. Čarlijeva želja za mirom otkriva težnju svakog Dalmatinca za bijegom od svakodnevnog kaosa.

S druge strane, kao pravi predstavnik "dalmatinske klasike", spomenuo je i 'fjaku'. Iako se često pogrešno prevodi kao lijenost, fjaka je zapravo uzvišeno stanje uma i tijela, psihofizičko stanje težnje "ni za čime". To je onaj osjećaj opuštenosti i lagane omamljenosti kad se čovjek prepušta trenutku, najčešće tijekom ljetne žege, i ne zamara se suvišnim mislima ili poslovima.

U trenucima stresa, kad je "grintav", odnosno mrzovoljan i sklon prigovaranju, Čarli ima svoj ispušni ventil - vožnju motorom. No, za većinu otočana, najbolji lijek za loše raspoloženje upravo je dobra spiza.

Što se krčka u 'teći' i servira na 'pjatu'

Kada je započela priprema večere, Čarli je gledatelje uveo u svoju 'kužinu' (kuhinju) i predstavio osnovni alat svakog dalmatinskog kuhara. Jelo se, naravno, pripremalo u 'teći' (loncu), a kao baza za gotovo svako tradicionalno jelo, prvo se na maslinovom ulju pirjala 'kapula' (luk). Ovi izrazi temelj su kulinarskog vokabulara diljem obale.

Za glavno jelo, brudet od grdobine, Čarli je pripremio bogat 'šug' (umak ili toć), koji se polako krčkao kako bi se svi okusi proželi. Gosti su, pak, nestrpljivo iščekivali "pun 'bronzin', još jedan izraz za lonac, obično metalni i dubok, koji asocira na izdašna jela "na žlicu".

Na kraju, kad je sve bilo gotovo, delicije su poslužene na 'pjatu' (tanjuru). Od predjela nazvanog "Tri siromaha" do deserta, svaki pjat pričao je priču o tradiciji i ljubavi prema lokalnoj hrani, ili kako bi Bračani rekli - 'spizi'.

Tajni sastojci s 'peškarije'

Čarlijeva večera temeljila se na svježim morskim plodovima koje je nabavio na lokalnoj 'peškariji' (ribarnici). Upravo je ta svježina namirnica ključ uspjeha dalmatinske kuhinje. No, jedan sastojak posebno je zaintrigirao goste - 'varenik'. Riječ je o starinskom proizvodu, gustom sirupu od vinskog mošta koji se dugo kuha dok ne postane sladak i koncentriran. Nekoć se, u vrijeme kad šećer nije bio svima dostupan, koristio kao prirodni zaslađivač, a danas je cijenjena delicija koja obogaćuje slana i slatka jela, dajući im jedinstven, dubok okus.

Kroz jezik i hranu, brački vatrogasci nisu samo nahranili svoje goste, već su gledateljima diljem Hrvatske pružili autentičan doživljaj otočkog života. Njihove riječi, baš kao i jela, nose u sebi duh Mediterana, podsjećajući nas na bogatstvo i raznolikost hrvatske kulturne baštine.

Večera za 5

Posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5' u Selcima kuha Tino: 'Ja mu ne vjerujem da ne zna kuhati'

Večera za 5

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' dijele se same desetke: 'Čarlijeva večera je bila savršenstvo!'

Moglo bi te zanimati

Bračka ekipa 'Večere za 5' i danas se odlično zabavila: 'Svaka ti čast prijatelju, ja sam znao da ću se ja kod tebe najesti'

Danas za vatrogasnu ekipu 'Večere za 5' kuha Josip: 'Nisam ni sumnjao da će biti nešto drugačije'

Ekipa se odlično zabavila, a domaćica za pripremljenu večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova: 'Ništa ne bih dodao ni oduzeo'

Torta s lavandom iz 'Večere za 5' koja odiše Dalmacijom: 'Pun pogodak'

Večeras za vatrogasnu ekipu kuha Ana: 'Vidim da je riblji meni što se meni jako sviđa'

Žana osvojila maksimalnih četrdeset bodova: 'Ostao sam iznenađen, savršeno'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom