Razumijete li brački? Mali rječnik otočkih izraza iz 'Večere za 5'

Domaćin Nikola, svima poznatiji kao Čarli, kroz pripremu svoje večere koristio je niz izraza koji su dio svakodnevnog života na otoku, ali bi stanovnicima ostatka Hrvatske mogli zvučati nepoznato. Ako ste se i vi pitali što znače riječi poput "fjaka", "teća" ili "šug", donosimo vam mali brački rječnik koji će vam pomoći da idući put bez problema pratite recepte s otoka.
Život bez 'šušura' u zagrljaju 'fjake'
Prije nego što je uopće zasukao rukave i primio se kuhanja, domaćin Čarli opisao je svoj idealan odmor. Rekao je kako najviše voli provoditi vrijeme s obitelji "na nekoj osami, kad smo svi skupa i nema puno šušura". Riječ 'šušur' savršeno opisuje živahnu, ponekad i bučnu atmosferu, gužvu i vrevu karakterističnu za ljetne mjesece na obali. Čarlijeva želja za mirom otkriva težnju svakog Dalmatinca za bijegom od svakodnevnog kaosa.
S druge strane, kao pravi predstavnik "dalmatinske klasike", spomenuo je i 'fjaku'. Iako se često pogrešno prevodi kao lijenost, fjaka je zapravo uzvišeno stanje uma i tijela, psihofizičko stanje težnje "ni za čime". To je onaj osjećaj opuštenosti i lagane omamljenosti kad se čovjek prepušta trenutku, najčešće tijekom ljetne žege, i ne zamara se suvišnim mislima ili poslovima.
U trenucima stresa, kad je "grintav", odnosno mrzovoljan i sklon prigovaranju, Čarli ima svoj ispušni ventil - vožnju motorom. No, za većinu otočana, najbolji lijek za loše raspoloženje upravo je dobra spiza.
Što se krčka u 'teći' i servira na 'pjatu'
Kada je započela priprema večere, Čarli je gledatelje uveo u svoju 'kužinu' (kuhinju) i predstavio osnovni alat svakog dalmatinskog kuhara. Jelo se, naravno, pripremalo u 'teći' (loncu), a kao baza za gotovo svako tradicionalno jelo, prvo se na maslinovom ulju pirjala 'kapula' (luk). Ovi izrazi temelj su kulinarskog vokabulara diljem obale.
Za glavno jelo, brudet od grdobine, Čarli je pripremio bogat 'šug' (umak ili toć), koji se polako krčkao kako bi se svi okusi proželi. Gosti su, pak, nestrpljivo iščekivali "pun 'bronzin', još jedan izraz za lonac, obično metalni i dubok, koji asocira na izdašna jela "na žlicu".
Na kraju, kad je sve bilo gotovo, delicije su poslužene na 'pjatu' (tanjuru). Od predjela nazvanog "Tri siromaha" do deserta, svaki pjat pričao je priču o tradiciji i ljubavi prema lokalnoj hrani, ili kako bi Bračani rekli - 'spizi'.
Tajni sastojci s 'peškarije'
Čarlijeva večera temeljila se na svježim morskim plodovima koje je nabavio na lokalnoj 'peškariji' (ribarnici). Upravo je ta svježina namirnica ključ uspjeha dalmatinske kuhinje. No, jedan sastojak posebno je zaintrigirao goste - 'varenik'. Riječ je o starinskom proizvodu, gustom sirupu od vinskog mošta koji se dugo kuha dok ne postane sladak i koncentriran. Nekoć se, u vrijeme kad šećer nije bio svima dostupan, koristio kao prirodni zaslađivač, a danas je cijenjena delicija koja obogaćuje slana i slatka jela, dajući im jedinstven, dubok okus.
Kroz jezik i hranu, brački vatrogasci nisu samo nahranili svoje goste, već su gledateljima diljem Hrvatske pružili autentičan doživljaj otočkog života. Njihove riječi, baš kao i jela, nose u sebi duh Mediterana, podsjećajući nas na bogatstvo i raznolikost hrvatske kulturne baštine.