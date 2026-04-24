Razumijete li brački? Mali rječnik otočkih izraza iz 'Večere za 5'

Popularni kulinarski show 'Večera za 5' ovoga je tjedna gledatelje odveo na otok Brač, gdje su snage za štednjakom odmjerili brački vatrogasci. Osim što su pokazali zavidno kulinarsko umijeće, kandidati su gledatelje upoznali i s bogatstvom lokalnog govora

Domaćin Nikola, svima poznatiji kao Čarli, kroz pripremu svoje večere koristio je niz izraza koji su dio svakodnevnog života na otoku, ali bi stanovnicima ostatka Hrvatske mogli zvučati nepoznato. Ako ste se i vi pitali što znače riječi poput "fjaka", "teća" ili "šug", donosimo vam mali brački rječnik koji će vam pomoći da idući put bez problema pratite recepte s otoka.

Život bez 'šušura' u zagrljaju 'fjake'

Prije nego što je uopće zasukao rukave i primio se kuhanja, domaćin Čarli opisao je svoj idealan odmor. Rekao je kako najviše voli provoditi vrijeme s obitelji "na nekoj osami, kad smo svi skupa i nema puno šušura". Riječ 'šušur' savršeno opisuje živahnu, ponekad i bučnu atmosferu, gužvu i vrevu karakterističnu za ljetne mjesece na obali. Čarlijeva želja za mirom otkriva težnju svakog Dalmatinca za bijegom od svakodnevnog kaosa. S druge strane, kao pravi predstavnik "dalmatinske klasike", spomenuo je i 'fjaku'. Iako se često pogrešno prevodi kao lijenost, fjaka je zapravo uzvišeno stanje uma i tijela, psihofizičko stanje težnje "ni za čime". To je onaj osjećaj opuštenosti i lagane omamljenosti kad se čovjek prepušta trenutku, najčešće tijekom ljetne žege, i ne zamara se suvišnim mislima ili poslovima. U trenucima stresa, kad je "grintav", odnosno mrzovoljan i sklon prigovaranju, Čarli ima svoj ispušni ventil - vožnju motorom. No, za većinu otočana, najbolji lijek za loše raspoloženje upravo je dobra spiza.

Što se krčka u 'teći' i servira na 'pjatu'

Kada je započela priprema večere, Čarli je gledatelje uveo u svoju 'kužinu' (kuhinju) i predstavio osnovni alat svakog dalmatinskog kuhara. Jelo se, naravno, pripremalo u 'teći' (loncu), a kao baza za gotovo svako tradicionalno jelo, prvo se na maslinovom ulju pirjala 'kapula' (luk). Ovi izrazi temelj su kulinarskog vokabulara diljem obale. Za glavno jelo, brudet od grdobine, Čarli je pripremio bogat 'šug' (umak ili toć), koji se polako krčkao kako bi se svi okusi proželi. Gosti su, pak, nestrpljivo iščekivali "pun 'bronzin', još jedan izraz za lonac, obično metalni i dubok, koji asocira na izdašna jela "na žlicu". Na kraju, kad je sve bilo gotovo, delicije su poslužene na 'pjatu' (tanjuru). Od predjela nazvanog "Tri siromaha" do deserta, svaki pjat pričao je priču o tradiciji i ljubavi prema lokalnoj hrani, ili kako bi Bračani rekli - 'spizi'.

Tajni sastojci s 'peškarije'